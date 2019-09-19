新北海洋防衛隊升級2.0 竹叢礁投放為軟絲建安全產房

2019-09-19 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北海洋防衛隊成立逾3年，清除超過12噸的海底廢棄漁網具，萬里海域魚礁區幾乎不見覆網的存在，今年防衛隊更參與竹叢礁的投放與維護，讓軟絲有臨時的安全產房可以產卵與成長，升級為積極保育海洋環境與復育資源的海洋防衛隊2.0，今天在萬里進行升級儀式並展示執行成果。

市府今天在萬里區漁會舉辦新北海洋防衛隊升級2.0儀式並展示執行成果，宣示新北市保育海洋的決心。 副市長吳明機表示，防衛隊已成立超過3年，累計清除超過12噸的海底廢棄漁網具，今年防衛隊更升級為2.0版，加入積極參與復育海洋資源的行列，協助市府及萬里區漁會在野柳海域進行竹叢礁投放，以竹子暫代海下的珊瑚，讓軟絲有臨時的安全產房可以產卵與成長，對增裕海洋資源有莫大助益。

吳明機說，為維護海洋資源，市府積極推動友善海洋政策，從維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源等三個面向進行，海洋防衛隊的成立便是改善海洋環境的展現。

另外，今年6月農業局與工研院合作，首度在開放海域投放水下光傳輸即時監測系統，該系統由工研院首創，並由海洋防衛隊協助建置及維護，投放至今已記錄許多珍貴的水下畫面，民眾可到漁業及漁港事業管理處官網觀看軟絲的美麗身影。

海洋防衛隊成員王國昌說，他在當地從事潛水教學多年，自己本身也有漁船，多年來看著海洋資源慢慢枯竭，想要保護這片海洋的心讓他加入海洋防衛隊，除了帶領具潛水專業的隊員不定期清除附近礁區的海底覆網，也持續清除海洋垃圾以改善海洋環境。

王國昌表示，在竹叢礁佈放與水下光傳輸系統建置建置後，更與當地漁民成立巡守隊來維護竹叢礁的安全，海洋防衛隊能提升保育作為，成為海洋防衛隊2.0更是讓隊員振奮，未來除了繼續清除海洋垃圾改善海洋環境，將會更積極參與新北市海洋復育工作，也呼籲更多民眾一同加入保育海洋的行列。