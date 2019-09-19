北市12年來首起本土屈公病 400戶內化學噴藥順利

2019-09-19 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市萬華區華中里爆本土屈公病例，衛生局指出，病例為一名80多歲男性，也是自中央96年10月將屈公病列入法定傳染病12年來，北市第一起本土屈公病例；今早7點起針對個案住所周邊半徑100公尺範圍共約400戶住家進行室內噴藥防治，避免疫情擴散，居民都很配合。

衛生局疾病管制科長余燦華說，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2到12天，發病前2天到發病後5天共8天為可能傳染的病毒血症期，感染症狀則與登革熱相似，如突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹。

余燦華表示，北市這名個案14日出現發燒肌肉痠痛等症狀，因此今天（19日）為可能傳染的最後一天，已叮囑個案做好自主管理、在休養，避免受病媒蚊叮咬恐傳染給他人；昨天包含個案住所室內外，還有個案先前常去的附近河濱公園籃球場，都有進行病媒蚊調查、孳生源清除及噴藥等防治作業。