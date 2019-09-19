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屈公病陸續爆發 重災區新北國強嶺封鎖遭疑不周全

2019-09-19 10:37聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市本土屈公病例至今12例，其中11例都與國強嶺步道及周邊區域有關，新北市衛生局自本月4日起封鎖8條步道，並延長到30日，同時搭配孳清噴消，不過有民眾從中和圓通寺步道登山，過程中看到封鎖線才發現是屈公病，質疑衛生局應提早設告示牌，抱怨「我都被咬好幾個包了！」衛生局表示將增設告示提醒。

新北市衛生局疾病管制科長許玉芬表示，目前已設11支告示牌，但為因應民眾要求，接下來還會在步道交叉口增設告示牌，已派人員去看哪些路口可以再增設。

民眾投訴，他爬圓通寺步道，從慈雲寺入口一路往左邊走，過程中看到封鎖線才停下來，後來經過衛生局人員提醒，才知道是屈公病的封鎖線，「我都被咬好幾個包了，最後只好趕快下去。」他認為，半途中是否也應該有告示牌，否則繼續走就會走到國強嶺登山口，且登山民眾也很難知道將接近封鎖區。

今年截至目前台灣有78例屈公病病例，其中12例為本土病例，新北市中和區9例、新莊區、新店區及土城區各1例，有11例均與國強嶺步道有關，因此月初封鎖國強嶺8條步道，後來又延長至30日。

屈公病潛伏期為2天到12天，通常為3天到7天。許玉芬指出，若出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等疑似屈公病症狀，尤其是手指或腳踝關節會異常疼痛，甚至會持續很久，應儘速就醫並告知醫師活動史，或 到衛生所採檢；應隨時做好防蚊措施，如穿淺色長袖衣物，並於裸露在外皮膚處噴灑經衛福部核可的防蚊液。

新北中和國強嶺雖有告示牌和封鎖線防範，但仍有民眾誤闖，被病媒蚊叮咬後可能會染上屈...
新北中和國強嶺雖有告示牌和封鎖線防範，但仍有民眾誤闖，被病媒蚊叮咬後可能會染上屈公病。圖／衛生局提供
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衛生局屈公病

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