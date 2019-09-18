探討AI科技弘法 觀音論壇月底登場

2019-09-18 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北報導



靈鷲山佛教教團將於9月28、29日舉辦第二屆觀音文化國際論壇。圖／新北市民政局提供 分享 facebook

靈鷲山佛教教團本月底辦第2屆觀音文化國際論壇，邀請9名國際級觀音專家學者與會，探討最新的AI觀音及如何結合觀音信仰與AR、VR、MR技術，讓宗教迎接科技時代。

靈鷲山佛教教團訂本月28日、29日辦觀音文化國際論壇，邀請來自日本、尼泊爾、中國大陸及台灣共9名國際級觀音專家學者，一起探討最新宗教科技，將辦9場專題演講、2場綜合座談。

日本京都高台寺斥資上億日圓和大阪大學合作，研發AI觀音，這具機器觀音朗誦經文時，會搭配光雕投影和中英文字幕，以現代科技向信徒弘揚佛法。

世界宗教博物館館長、全球百八觀音文化總會長陳國寧說，今年論壇邀請到日本曹洞宗德林寺住持高岡秀暢、尼泊爾蓮華研究中心主席理事長蘇仁德啦曼．巴哲拉查瑞亞（Surendra Man Bajracharya Ph.D）、國立歷史博物館教授蔡耀慶及當若科技藝術共同創辦人周杰璁等人參加。

新北市民政局長柯慶忠表示，靈鷲山以觀音法門為修行傳承，山上黑面多羅觀音、毗盧觀音、十一面觀音都有盛名，是北台灣知名的觀音道場。去年在世界宗教博物館辦首屆觀音文化國際論壇，今年進一步結合科技，預計可跳脫一般佛教學術研究框架，吸引更多年輕人關注。