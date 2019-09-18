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侯友宜新加坡取經 觀摩老年住宅綜合社區

2019-09-18 23:39聯合報 記者王敏旭／新北報導

新北市長侯友宜（前）參訪海軍部落村（Kampung Admiralty），觀摩社...
新北市長侯友宜（前）參訪海軍部落村（Kampung Admiralty），觀摩社區利用植物綠化環境，控制溫度並屏蔽噪音。 圖／新北新聞局提供
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新北市長侯友宜昨率隊參訪新加坡海軍部落村，觀摩一站式老年住宅綜合體，作為日後打造「銀新未來城」參考，提供民眾整合性服務。

海軍部落村（Kampung Admiralty）是新加坡因應老年人口快速增加興建的多功能全新綜合社區，市區以梯田分層方式高效率利用土地，利用植物綠化環境控制室內溫度及屏蔽噪音，每層都有集水系統，雨後形成水景，過濾後再利用。

負責興建、營運的Mr. Liak Teng Lit表示，海軍部落村低樓層為社區廣場，中間樓層是醫療中心與社區公園，高樓層是104名年長者公寓，公共設施有活動中心、社區廣場、餐廳與幼兒園，社區內有醫療門診，能進行簡單手術。

新北目前有56萬名老年人口，新北衛生局長陳潤秋上周在市政會議表示要依循新加坡模式，將三重碧華國中舊址打造成「銀新未來城」，總面積近3公頃，規畫空中花園、托老托幼、銀髮住宅、醫療院所、購物美食商場、地下停車場等設施。

侯友宜說，海軍部落村讓長者與幼童自然相處，結合銀髮族活動空間與住宅區域、購物中心，長幼可共同生活在社區，但他發現運動空間略少、醫學中心過於簡易，新北銀新未來城會加強相關功能。

侯友宜也要求經發局在銀新未來城BOT招商時適度導入銀髮產業，預計2021年開工、2025年啟用。

海軍老年人口

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