根除小兒麻痺 柯文哲：阿富汗、巴基斯坦問題要解決

2019-09-18 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國際扶輪3523地區今晚在國父紀念館舉辦「根除小兒麻痺慈善音樂會」，由北市府文化局協辦，邀請許景淳、殷正洋知名歌手，並結合市民交響樂團及國際扶輪3523地區扶輪社友所組成的合唱團共同參與慈善演出；出席活動的台北市長柯文哲致詞時說，全球剩阿富汗、巴基斯坦還發生小兒麻痺，是推動根除必須解決的問題。

台灣小兒麻痺在民國40、50年代，每年大約400到700個病例，於民國71年大流行，共有1042例確定病例，其中98例死亡。後來政府積極預防接種，民國99年台灣才被列為根除小兒麻痺症的區域。儘管台灣現已無新病例，全球病例也愈來愈少，但只全球仍有小兒麻痺新生患者，傳染病仍可能捲土重來。

柯文哲致詞時表示，人類利用疫苗成功消滅的疾病是天花，以前天花會死很多人，現在天花只藏在很多國家冰凍的實驗庫中，還有留下DNA，所以天花已經消失；理論上用同樣的手法，是可以讓小兒麻痺消失的，他看過數字，1988年小兒麻痺在全球125國共35萬人，經過約30年努力，2017年只剩阿富汗、巴基斯坦還發生小兒麻痺。