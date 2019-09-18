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汐止道路柏油沒乾 公車誤闖卡住

2019-09-18 19:33聯合報 記者李奕昕╱即時報導

1輛公車今天傍晚5點半行經新北市汐止區康寧街，誤闖施工中道路，右側車輪陷入未乾柏油，車輛動彈不得，逢下班尖峰時段影響交通。

新北市汐止警分局社后派出所派員疏導，檢視施工路段擺放交通錐，但路幅不寬，研判駕駛不慎開入，通知拖吊車拖出公車，約半小時後排除狀況。

1輛公車誤闖施工中道路，車輪陷入未乾柏油，車輛動彈不得。記者李奕昕／翻攝
1輛公車誤闖施工中道路，車輪陷入未乾柏油，車輛動彈不得。記者李奕昕／翻攝
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1輛公車誤闖施工中道路，車輪陷入未乾柏油，車輛動彈不得。記者李奕昕／翻攝
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1輛公車誤闖施工中道路，車輪陷入未乾柏油，車輛動彈不得。記者李奕昕／翻攝
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汐止公車

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