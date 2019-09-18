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【完整提名名單】2020立委選舉 看藍綠各選區對決戰將

永和國民運動中心優惠納鄰近中和10里 估4萬里民受惠

2019-09-18 18:44聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市國民運動中心陸續興建，也帶動市民運動風氣，但有民眾指出，位在中永和交接處的永和國民運動中心，只有永和區民可以享受運動優惠，鄰近運動中心的中和10個里都無法享有優惠，新北市議員張維倩表示，市府應該要考量市民通勤範圍及運動習慣，將附近鄰里也納入補助範圍。

教育局長張明文表示，新北市目前有13座國民運動中心，明年將增加到16座，未來在運動中心的經營上，會與廠商協調，在契約上或是招商過程中，增加公益活動，例如里民日、各種節慶的優惠活動等等，藉此鼓勵市民來運動，經研議後永和國民運動中心預計在9月30日後將中和鄰近10里居民納入優惠範圍。

張維倩表示，永和國民運動中心位在永和永利路上，距離中和區不到1公里的距離，所以像秀水、秀福、秀成里等10個秀字輩的里民都會來這裡運動，但有民眾向她反映，在運動中心附近的中和里民卻無法享有運動優惠，在過去的里民日活動中，也只有永和區民優惠。

張維倩指出，中和國民運動中心靠近雙和醫院，距離比較遠，附近居民不會特地跑去那邊運動。中永和是一個生活圈，希望可以突破區域限制，讓他們可以跟永和區民一樣享有運動中心的優惠，以這次爭取秀字輩10個里來說，游泳一次就只要10元，跟原價100元相比，價格差距很大，希望之後可以提升至市民優惠日，藉以提升運動風氣。

今年68歲的陳先生表示，他常常跟妻子或是鄰居相揪來運動中心，但住在附近的中和區民無法享受到優惠，每次都要多花好幾倍的錢，如果可以，只要是新北市民，應該到各座運動中心都可以使用，而不是侷限某一個地方的人才可以使用。

永和國民運動中心。記者江婉儀／攝影
永和國民運動中心。記者江婉儀／攝影
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永和國民運動中心位在永和永利路上，吸引中永和運動人口前來使用器材。記者江婉儀／攝...
永和國民運動中心位在永和永利路上，吸引中永和運動人口前來使用器材。記者江婉儀／攝影
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新北市議員張維倩（左）向新北市教育局長張明文爭取中和里民運動權益。記者江婉儀／攝...
新北市議員張維倩（左）向新北市教育局長張明文爭取中和里民運動權益。記者江婉儀／攝影
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