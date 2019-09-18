侯友宜飛新加坡 為老化人口找解方

2019-09-18 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜今上午率隊前往新加坡參訪海軍部落村（Kampung Admiralty），盼學習一站式的老年住宅綜合體，讓新北打造「銀新未來城」時可仿效海軍部落村，成為新北新地標，提供民眾完整的整合性服務。

海軍部落村是新加坡因應老年人口急劇增加，興建的多功能全新綜合社區，在市區以梯田分層方式，高效率利用土地，同時利用植物綠化環境，控制室內溫度及屏障噪音，且每層都有集水系統，雨後會形成水景再經自然過濾後收集再利用。

負責興建與營運的Mr. Liak Teng Lit表示，海軍部落村低樓層為社區廣場，中間樓層是醫療中心與社區公園，高樓層是104個年長者公寓，公共設施也有活動中心、社區廣場、餐廳與幼兒園，社區內醫療也有門診，甚至能進行簡單手術。

新北市長侯友宜說，整個海軍部落村讓長輩與幼童很自然相處在一起，更將銀髮族的活動空間與住宅區域、購物中心結合，讓長幼愉快生活在社區，但運動空間少、醫學中心過於簡易，新北的銀新未來城會加強這些功能。