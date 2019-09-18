北市爆首起本土屈公病 明天個案周邊家戶內化學噴藥

2019-09-18 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



衛生福利部疾病管制署今天公布北市首起本土屈公病病例，為萬華區華中里80多歲男性；北市衛生局表示，獲報後今天已啟動防治行動，除掌握個案及接觸者健康狀況，也在個案居住地周邊半徑100公尺範圍內調查病媒蚊密度、清除病媒蚊孳生源並進行化學噴藥防治，明天周邊將進行家戶內化學防治。

衛生局表示，該名個案近期無國外旅遊史，14日出現發燒肌肉痠痛等症狀後到醫院急診就醫，16日因症狀持續經醫院通報後，今天經疾病管制署檢驗確診，個案現在健康情形良好，已出院返家自主健康管理休養中，因目前仍處於病毒血症期，若個案受病媒蚊叮咬恐傳染給他人，北市府現已加強個案住所周邊防蚊措施。

衛生局說，個案潛伏期間曾於新北市中和區錦昌里附近活動，感染源仍待調查釐清，至於與個案同住的接觸者，目前則沒有似相關症狀，但會持續追蹤。

衛生局疾病管制科長余燦華說，今年至今，北市共有17例屈公病確定病例，是歷年來同期最多，除這起本土病例外，其他16例都是境外移入，分別為緬甸10例、泰國3例、菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

余燦華說，今天已由環保局清潔隊、萬華區健康服務中心完成個案居住地半徑100公尺範圍之孳生源清除，個案戶內外環境也已進行噴藥等化學防治消毒滅蚊，降低感染風險；今天共計調查戶數817戶，衛教宣導1013人次，清除戶內外積水容器89個、廢棄物800公斤。

余燦華指出，明天個案居住地周邊半徑100公尺範圍內將進行家戶內化學噴藥作業，請市民務必配合，若拒絕、規避或妨礙防疫作為，將依傳染病防治法開罰最高30萬元。