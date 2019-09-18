北市機車自主開單後又收紙本單 停管處：紙本無需繳費

2019-09-18 18:34 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市機車自主開單今年4月首先在公館商圈推出，目前已擴大至信義區、市府轉院站等15處商圈與捷運站，但日前有民眾反映遇到重複開單情形，自主開單後卻又收到紙本單。對此台北市停管處說明，已自主開單繳費的民眾，若收到紙本單可以不用理會，無需再次繳費。

停管處科長李世芬表示，會有類似情形是因為網路傳輸延遲所致，若民眾在自主開單時，因網路訊號較差或傳輸延遲，導致資料未能即時傳回停管處平台，這個時間點開單員來開單，會查不到車主已自主開單的資料，便認為該車尚未開單，形成重複開單的窘境。

李世芬說明，現在系統已設計避免重覆開單機制，另由於網路傳輸延遲時間大約在5分鐘左右，系統會針對開單時間5分鐘內重複的停車單，自動比對勾稽註銷，而目前重複開單發生比例約為0.2%，發生比率不高。

民眾遇到類似情況該如何處理？李世芬提醒，民眾若已完成自主開單繳費，卻又收到開單員的紙本單，可以不必擔心，無需理會紙本單，不用再次繳納停車費，重複開單的資料會由停管處後台系統自動註銷。

李世芬表示，目前北市機車自主開單比例約1.5%，會持續向民眾加強宣導，她呼籲，民眾自主開單並用智慧支付，每張停車單可享5元折扣。