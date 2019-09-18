淡水圖書館自閉症畫展 孩童創作燦爛羽化

2019-09-18 19:37 觀天下 記者許端驛／淡水報導



新北市立圖書館淡水分館「點亮星光‧燦爛羽化－自閉症協會聯展」畫展，共有80幅作品全都出自一群自閉症孩子的創作。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 新北市立圖書館淡水分館藝文中心從9月起到9月28日止，由中華自閉症適應體育促進會，與市立圖書館淡水分館一起舉辦「點亮星光‧燦爛羽化－自閉症協會聯展」的畫展，當中共有80幅作品全都出自一群自閉症孩子的創作。

中華自閉症適應體育促進會表示，這些孩子或許不像一般的孩子能夠適當表達自己，但他們的心中其實是有許多想法、心思也特別的細密，希望透過展現的畫作，喚起社會大眾對自閉症孩童有更多的認識、了解、支持以及協助。

中華自閉症適應體育促進會理事長李東琳表示，中華自閉症適應體育促進會，有一群孩子，不僅培養出自己與眾不同的特殊溝通方法，更在協會的繪畫藝術專班，有深刻突出的表現。透過文藝繪畫專班王晨昇老師，針對每個孩童因材施教的指導下，從觀看靜物花卉到觀賞動物，提筆創作，一件件藝術品背後都是這些孩子的突破與進步，這一路上的心路歷程心境轉折，有如毛毛蟲般的蛻變，才能有今天的作品展現。

淡水分館主任吳齊航表示，繪畫聯展，讓孩子將繪畫藝術羽化成為美麗的彩蝶、創作出美麗的作品，不僅須要社會的關懷來支持，也須要老師、孩子、家長多方的友善配合及堅持努力才能完成。

這次聯展讓自閉症孩子有一個良好的學習目的、期盼社會大眾對自閉症群體的友善和關懷，在這樣的一個學習的氛圍下，讓孩子能走出自我的世界，進入人群去發展更美好的自己。