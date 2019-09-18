香港反送中遊行 多名北市議員今連署力挺

2019-09-18 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



挺香港反送中遊行，一群台灣青年、學生、在台港人及公民團體9月29日發起「九二九台港大遊行-撐港、反極權」行動，有多名台北市議員、時代力量立委參選人陳雨凡上午舉行記者會，呼籲台灣民眾共同響應活動。

陳雨凡上午與台北市議員林亮君、苗博雅、林穎孟、黃郁芬、邱威傑等跨黨派政治人物，在香港經濟文化辦事處前召開記者會，串聯、聲援「撐港反極權 929台港大遊行」。

陳雨凡說，現在國際社會都在聲援香港，台灣作為抵抗中共霸權的前線，公民社會的支持與發聲非常重要，929遊行不只是聲援香港反送中運動，其實也是展現台灣人民捍衛現有自由、民主、法治的決心。

時代力量議員林亮君說，這一百多天以來，香港人的堅持、強韌與堅毅，對台灣而言其實是非常強大的力量。台灣與香港之間，勇於追求民主價值的信念，應該相互支持。

時代力量議員林穎孟表示，香港人面對中共極權、港警暴力，在這幾天還是一樣帶著勇敢與爭取民主自由的決心，繼續在街頭表達對送中條例、對特區政府的不滿。她說，台灣與香港的年輕世代，同樣面對中共的極權與霸凌。

市議員邱威傑說，在六四事件時，無論藍綠都一起聲援中國人追求民主。但時至今日卻因為不同意識形態，對於香港反送中運動，卻有了不同的態度。市議員苗博雅指出，希望大家參加929大遊行，讓香港、國際社會知道台灣人和自由民主堅定地站在一起。