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長照職缺炙手可熱 明新北中和徵才

2019-09-18 15:14聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北就服處將於9月19日上午10點在中和市民活動中心舉辦「中高齡、照顧服務業及部分工時聯合徵才活動」，就服處長林澤州指出，照顧服務專業的人才已炙手可熱，明邀請30家知名廠商，提供超過770個多樣化職缺，歡迎求職民眾踴躍參加面試。

林澤州表示，明8家照服機構參與徵才，提供照顧服務員、護理人員、活動企劃暨社工人員等多項職缺，創世活動企劃人員月薪3萬6千元起，護士月薪4萬8千元起，照顧服務員月薪2萬9千元到3萬4千元。

另外健順養護中心徵才月薪3萬2千元起的照顧服務員5名、時薪2百元的居家服務員10名；大龍養護中心則有生活服務員、護理師職缺，月薪分別為2萬7500元到3萬2千元、3萬5千元到4萬元。

林澤州說，長照2.0實施以後，相關產業都需要專業照顧服員的人才，新北提供照服員訓練的多元管道外，也積極招商建立更暢通的媒合平台，協助具照服專業的求職者順利進入職場

此外因應中高齡及高齡就業需求，新北就服處也邀請微笑單車公司（捷安特YouBike）、安心食品服務公司（摩斯漢堡）遠百企業公司、維康醫療用品公司等友善廠商，提供相關職缺，協助民眾順利就業。

林澤州表示，求職現場也有「中高齡職場續航中心」，協助中高齡者排除就業困境、延續職場生涯，另也有「履歷魔術師」幫助求職人展現履歷亮點。

新北就服處將於9月19日上午10點在中和市民活動中心舉辦「中高齡、照顧服務業及部...
新北就服處將於9月19日上午10點在中和市民活動中心舉辦「中高齡、照顧服務業及部分工時聯合徵才活動」。圖／新北就服處提供
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新北就服處將於9月19日上午10點在中和市民活動中心舉辦「中高齡、照顧服務業及部...
新北就服處將於9月19日上午10點在中和市民活動中心舉辦「中高齡、照顧服務業及部分工時聯合徵才活動」。圖／新北就服處提供
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求職新北職場

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