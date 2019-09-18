讓台北帶著詩意入秋 台北詩歌節21日開跑

2019-09-18 14:52 聯合報 記者郭頤╱即時報導



一年一度的台北詩歌節將在9月21日開跑，此次活動以「牆與啄木鳥」為主題，邀請到日本的小佐野 彈、德國的沃夫・比爾曼和香港的淮遠等各地詩人，帶來不同世代、土地、政治和性別的詩能量，台北市文化局共策畫14場不同性質活動，要讓民眾一同窺諸歷史，以詩句敲打社會的圍牆。

今年台北詩歌節將在9月21日至10月6日舉行，邀請到5位國際詩人，包含德國的沃夫・比爾曼、美國的克里斯多弗・梅若爾、香港的淮遠、立陶宛的奧絲拉・卡希琉奈特和新馬詩人郭詩玲，另有駐市詩人小佐野 彈，共規畫9場多元議題講座、3場跨領域詩行動和1場大型演出。

文化局副局長陳譽馨表示，今年以「牆與啄木鳥」的主題與時代扣連，呼應柏林圍牆倒塌及台灣通過同婚法案等重大事件，展現詩和生活各層面的結合。其中應邀的德國重量級詩人沃夫・比爾曼，甚至有「唱垮柏林圍牆」的稱號，在東西德歷史中扮演重要角色，此次首度遠遊東方，將在9月28日參與大型詩演出《有美好的黑暗也有美好的光明》。

陳譽馨提到，台北詩歌節駐市詩人計畫邁入第4年，今年很高興邀請到日本新崛起歌人小佐野 彈，期待小佐野 彈在駐市期間可以與台灣詩人、民眾多方交流，而小佐野 彈將在9月21日下午駐市詩人講座《夢見革命的早晨》中，與對日本文化理解深入的盛浩偉對談，並由熟悉台灣同志文學與文化的馬翊航主持，交鋒精采可期。

作為公開出櫃的歌人，小佐野 彈關注性別平權運動及台日兩方的性別議題，2017年以〈在這無垢的日本〉30首連作獲第60回短歌研究新人賞，2018年出版的短歌集《メタリック》，呈現出他對當代日本與性別議題的思考，並獲第63屆現代歌人協會獎。

小佐野 彈表示，過往創作多著墨於短歌作品，這次首度嘗試以長歌形式為台北創作〈戰旗〉一詩，是經過不斷構想、調整後的產物，其中將玉山、北門等意象，融入戰爭、性別、彩虹等隱喻，為台北留下一句句詩意的痕跡，同時盼藉由台北詩歌節，與民眾探討日本文學的國際化路徑。

另外，今年全新徵件形式「15秒影像詩」共徵得近300件投稿作品，入選的10件作品以影像呈現香港時事、空汙環境議題及生活中的詩意片段等主題，獲選作品將於9月24日至10月13日於「伊日書屋」展覽，也可於台北詩歌節官方Youtube觀賞。