台灣年有1.5萬遲緩兒 輔醫早療中心供泰山五股服務

2019-09-18 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市2歲顏姓男童出生前產前超音波發現有小腦暨腦室擴大，但直到去年才被診斷為全面性發展遲緩，男童後來到輔大醫院復健科進行物理、職能、語言治療，目前已有部分能力追上同年齡階段發展。

輔大醫院教學副院長、小兒神經專科醫師洪焜隆表示，顏童出生前超音波發現有腦室擴大狀況，但在外院未診斷為發展遲緩，直到去年來輔大醫院確診為小腦暨腦室擴大，懷疑是腦部透明中膈腔異常，緊急安排腦波及早療評估。洪強調，輔大醫院的早療團隊可針對個案完整分析，並給予不同的治療方向與比重，加強個案的復健能力。

輔大醫院表示，根據聯合國世界衛生組織研究報告統計，兒童發展遲緩的發生率為6到8%，以台灣2017年出生率19萬3844人來計算，每年約有1.1萬到1.5萬發展遲緩兒童出生。

輔大醫院復健科副主任陳惠文提到，雖說早療黃金期是3歲前，復健治療可延伸到12歲，早療議題越來越被關注，不管是家長或學校師長，都可能發現到孩子異常；洪焜隆表示，早療個案最常見的是語言上的問題，尤其新北市外籍配偶與新住民多，家庭組成中有多種語言，在幼童建立第一種基礎語言前容易混淆，有較高機率出現。