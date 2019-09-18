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台北詩歌節 牆與啄木鳥呼應社會議題

2019-09-18 14:46中央社 台北18日電

北市文化局主辦台北詩歌節，今年以「牆與啄木鳥」為題， 邀請日、德、美、港、立陶宛、新加坡等地詩人帶來不同世代、土地、政治、性別的詩能量，以詩句敲打社會的圍牆。

台北市政府文化局主辦的台北詩歌節，今年將於21日至10月6日舉行，策展人鴻鴻、楊佳嫻以「牆與啄木鳥」為題，邀請日本、德國、美國、香港、立陶宛、新加坡等地詩人帶來不同世代、土地、政治、性別的詩能量，與詩人及民眾交流激盪。

文化局副局長陳譽馨表示，「牆與啄木鳥」的主題與時代扣連、呼應柏林圍牆倒塌及台灣通過同婚法案等重大事件，展現詩和生活各層面的結合，讓詩歌藉由講座、展演、影像、行動藝術等跨領域形式，與生活的各個面向產生連結，引領更多市民踏入詩的領域。

今年時值柏林圍牆倒塌30週年，特別邀請到德國當代文化藝術界重量級詩人、音樂家、人權鬥士、也是對抗圍牆的代表藝術家——沃爾夫．比爾曼（WolfBiermann）參與大型詩演出「有美好的黑暗也有美好的光明」。已83歲的比爾曼將全程以吉他演奏，並表示「不需要中場休息」。

今年詩歌節駐市詩人則邀請到日本新崛起的歌人小佐野彈，他也以日本傳統的長歌形式為台北寫「戰旗」一詩，將玉山、北門等意象，融入戰爭、性別、彩虹等隱喻。

今年活動有與影像互融的「15秒影像詩」徵件、與料理的結合「愛的饗宴」、以及詩意的營火晚會等，共14場不同性質的活動，包含9場多元議題的講座、3場跨領域詩行動、1場大型演出、以及串連實體及線上書店舉辦書展，5名國際詩人及1名駐市詩人交流。

詩人文化局北市

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