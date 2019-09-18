臺大植物醫師駐診 提供三芝農會農友諮詢服務

2019-09-18 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市三芝區農會與台灣大學植物教學醫院合作，即日起每周二上午10點至下午4點，在農會推廣部免費提供農友病蟲害諮詢診斷、栽培管理等服務；9月24日更特別舉辦甘藷病蟲害防治講習會，由植物醫師現場講解防治知識，替農友解答在種植方面的疑惑。

三芝位處北海岸，居民多數仍以務農為主，特色作物主要以筊白筍、山藥及甘藷為主，為加強解決農友耕種病蟲害問題，三芝區農會與國立台灣大學植物教學醫院合作，秉持「正確診斷、友善耕作、安全農業」等方針，由植物醫師定期駐診，有植物病蟲害及栽培問題皆可至農會洽詢，還能瞭解因應氣候變遷的各種防治方法，必要時植物醫師也會陪同農友至產地進一步診斷。

三芝區農會理事長陳有田表示，每一塊農田在種植上都有不同的困境，植物醫師可依照個別農友種植的作物種類及田間現況，提供不同防治方法或環境改善建議，達到客製化在地輔導服務，消費者也能享受到安全優質的農產品，台大植物醫學團隊將在9月24日舉辦甘藷病蟲害防治及栽培課程講習會，提升農產品品質與產量。