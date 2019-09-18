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臺大植物醫師駐診 提供三芝農會農友諮詢服務

2019-09-18 12:12聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市三芝區農會與台灣大學植物教學醫院合作，即日起每周二上午10點至下午4點，在農會推廣部免費提供農友病蟲害諮詢診斷、栽培管理等服務；9月24日更特別舉辦甘藷病蟲害防治講習會，由植物醫師現場講解防治知識，替農友解答在種植方面的疑惑。

三芝位處北海岸，居民多數仍以務農為主，特色作物主要以筊白筍、山藥及甘藷為主，為加強解決農友耕種病蟲害問題，三芝區農會與國立台灣大學植物教學醫院合作，秉持「正確診斷、友善耕作、安全農業」等方針，由植物醫師定期駐診，有植物病蟲害及栽培問題皆可至農會洽詢，還能瞭解因應氣候變遷的各種防治方法，必要時植物醫師也會陪同農友至產地進一步診斷。

三芝區農會理事長陳有田表示，每一塊農田在種植上都有不同的困境，植物醫師可依照個別農友種植的作物種類及田間現況，提供不同防治方法或環境改善建議，達到客製化在地輔導服務，消費者也能享受到安全優質的農產品，台大植物醫學團隊將在9月24日舉辦甘藷病蟲害防治及栽培課程講習會，提升農產品品質與產量。

農業局表示，新北市媒合產學合作，台大植物醫師的進駐讓農友多了一個管道學習、再精進，農友可以拿著農場樣本去農會診斷，醫師現場開立「處方籤」指導防治技巧，解決農友農忙所遇問題，邀請專家學者開設課程，指導農友病蟲害防治、肥料資材使用的「眉角」，從生產、銷售通路、包裝行銷提供一站式客製化的輔導措施，鼓勵新農、青農投入農業生產。

新北市三芝區農會與臺灣大學植物教學醫院合作，在農會推廣部免費提供農友病蟲害諮詢診...
新北市三芝區農會與臺灣大學植物教學醫院合作，在農會推廣部免費提供農友病蟲害諮詢診斷、栽培管理等服務，由植物醫師現場講解防治知識，替農友解答在種植方面的疑惑。圖／新北市農業局提供
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