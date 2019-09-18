金山野柳等觀光地更便利 11處電動機車租賃站半年完成

2019-09-18 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市金山野柳、淡水老街、白沙灣遊客中心等觀光旅遊熱門景點將進駐11處電動機車租賃站，新北市交通局為了帶動觀光，希望用綠色運具輔助這些地區大眾運輸的不足，不僅增加旅客旅遊便利性，也讓民眾在運具上多一項選擇；另外為避免民眾擔心電動車沒電的疑慮，同時將增設113處電池交換站，預計半年內設置完成。

根據交通部統計，自2015年至2018年電動車輛新增掛牌數平均年增近1倍，今年1至6月達5.8萬輛、年增92.2%，其中絕大多數為電動機車，共5.7萬輛、占97.8％。

新北市交通局長鍾鳴時表示，隨著電動機車市占率逐年增加，並響應環保政策、推動綠色運輸，先前針對轄內停車場以公開標租方式，徵求廠商設置電動機車電池交換站、租賃站，由Gogoro network得標，預計在6個月內設置完成113處電池交換站及11處電動機車租賃站。

新北市交通局停車管理科長吳政諺表示，由於新北市一些觀光旅遊熱門景點位處較偏遠地區，許多民眾反映大眾運輸仍稍顯不足，因此決定設置11處電動機車租賃站，以綠色運具輔助大眾運輸，金山老街、野柳、淡水老街等地都列入名單，公私合力發展青春山海線的綠色觀光。