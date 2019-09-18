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士林、景美夜市有攤販沒納入抵用券 北市：可補申請

2019-09-18 10:35聯合報 記者翁浩然╱即時報導

經濟部辦理擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，針對促進夜市消費推出的夜市消費抵用券16日正式上路，不過，北市後來才決定納入的知名夜市如士林夜市、景美夜市卻傳出有攤商「沒趕上車」，分別有200多攤、近20攤無法使用消費抵用券；北市市場處表示，主要是因部分攤商沒加入自治組織造成，會請自治組織補報名單，後續市府將轉交經濟部中部辦公室申請納入。

士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山說，士林夜市主要有3大自治組織，中央推出夜市消費抵用券政策，後來才決定納入士林夜市，因此時間較緊迫，調查不夠完整，交給市府的名單以會員為主約300攤，導致地方還有獨立攤販約200多攤未納入。

景美夜市攤商自治會長李承昌也表示，當初調查攤商名單的時間確實較趕，送交名冊近200攤，事後才發現因為調查期間有的攤位休假無法詢問意願，遺漏近20攤沒有納入，事後想補申請，市場處卻回應不行。

對此，市場處表示，經濟部要求12日前繳交夜市自理組織會員名單，士林夜市各自理組織11日繳交共288攤名單時，並沒反映時間不足希望延後；事後調查發現，主要都是非會員攤位未納入。

市場處說，有關補充攤商名單納入夜市抵用券補助範圍，先前因申請期限已過無法確定經濟部是否同意，暫時不提供補申請；近日經濟部已同意北市自行評估補交名單，條件是攤商必須是自治組織會員，接下來會請士林、景美夜市自治組織盡快重新調查有意願的攤商補交名單。

另外，為防範民眾可能收到偽券，市場處網站也已公告辨識方法，正版抵用券右上角台灣圖形刮開後會有50的字樣，掃描右下角的QR code則會出現「驗證碼：正確」畫面，後續也將發放宣導分辨真偽的文宣給各夜市供攤販隨時確認。

士林夜市。本報資料照片
士林夜市。本報資料照片
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夜市抵用券北市

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