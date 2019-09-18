米其林三星的廚房試煉 破例接受大學實習生

2019-09-18 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



台北君品酒店的米其林三星「頤宮」餐廳是業界頗負盛名的餐廳，頂著米其林光環及壓力下，過去不招募實習生，但今年卻破例採用來自玄奘大學餐旅管理系學生王伯淵當實習生，還獲得台北君品店「優良實習生獎」殊榮，讓校方振奮不已。

王伯淵畢業於大榮高中電機科，當時因不確定自己的興趣所向，選擇高中畢業就先服兵役，後來在軍中接觸廚房工作，讓他對廚藝產生濃厚興趣，因此役畢後選擇回到校園生活，考上玄奘大學餐旅管理學系作為他廚藝人生的起點，雖然學校離家很遠，但卻澆不熄他一心想要學習廚藝的熱忱。

在學期間，王伯淵以中餐、烘焙為主修科目，除了專業技能的學習外，也不忘提升管理能力，擔任學系課程的助教及社團的重要幹部，培養責任心與拓展視野。王伯淵在學系老師強力推薦，及個人良好態度與決心，破例讓頤宮採用他作為實習生。

實習單位主管Sandra表示：「伯淵的態度非常好，才會讓主廚破例錄取他，當然他也不負眾望，非常認真、表現也很好，很高興他實習後能留下來繼續跟我們一起打拚，相信他未來一定能獨占鰲頭。」