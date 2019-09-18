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米其林三星的廚房試煉 破例接受大學實習生

2019-09-18 09:37聯合報 記者張雅婷╱即時報導

台北君品酒店的米其林三星「頤宮」餐廳是業界頗負盛名的餐廳，頂著米其林光環及壓力下，過去不招募實習生，但今年卻破例採用來自玄奘大學餐旅管理系學生王伯淵當實習生，還獲得台北君品店「優良實習生獎」殊榮，讓校方振奮不已。

王伯淵畢業於大榮高中電機科，當時因不確定自己的興趣所向，選擇高中畢業就先服兵役，後來在軍中接觸廚房工作，讓他對廚藝產生濃厚興趣，因此役畢後選擇回到校園生活，考上玄奘大學餐旅管理學系作為他廚藝人生的起點，雖然學校離家很遠，但卻澆不熄他一心想要學習廚藝的熱忱。

在學期間，王伯淵以中餐、烘焙為主修科目，除了專業技能的學習外，也不忘提升管理能力，擔任學系課程的助教及社團的重要幹部，培養責任心與拓展視野。王伯淵在學系老師強力推薦，及個人良好態度與決心，破例讓頤宮採用他作為實習生。

實習單位主管Sandra表示：「伯淵的態度非常好，才會讓主廚破例錄取他，當然他也不負眾望，非常認真、表現也很好，很高興他實習後能留下來繼續跟我們一起打拚，相信他未來一定能獨占鰲頭。」

王伯淵說，其實實習一開始並不順利，甚至曾想放棄，也後悔自己的選擇，一度想轉換到其他實習廠商，直到受到老師的輔導與職場主管的鼓勵後，他調整心態並投入更多時間與心力，把握請益的機會與利用空班時間努力練習，校外實習讓他獲得寶貴的實務學習經驗與自信心，王伯淵表示，「米其林餐廳我都能待得下去，而且待得很好，我相信我一定可以更好！」。

玄奘大學學生王伯淵（右一）獲得台北君品店「優良實習生獎」殊榮與總經理Licini...
玄奘大學學生王伯淵（右一）獲得台北君品店「優良實習生獎」殊榮與總經理Licinio Garavaglia（左二）合影。圖／玄奘大學提供
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實習米其林君品

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