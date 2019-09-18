牽罟體驗捕魚、海釣船聽演講 萬里走讀漁村報名

2019-09-18 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市立圖書館萬里分館特別推出別開生面的漁村走讀活動，將帶大家走踏漁村，看北海岸特殊的奇景地貌，聽海洋文學作家船上開講，體驗一日漁夫，認識海洋文化。將搭乘海釣船聽講座，牽罟體驗古早討海人捕魚技法，即日起受理報名。

萬里位處北海岸，擁有狹長的海岬地形，海洋資源豐富，也有獨特的漁業文化與漁村風貌，萬里分館因此特別結合在地的自然與人文資源，推出「享閱漁家海味」走讀體驗活動，帶大家認識萬里在地海洋文化，體驗傳統「牽罟文化」，讓先民珍貴的文化遺產能夠保留，同時激發對海洋資源的保護與生態的重視。

「享閱漁家海味」系列活動各有不同主題，21日有「餐桌上的海洋學家」走讀活動，25日有海洋文學作家廖鴻基船上分享會「人與海的對話—十六歲的海洋課」，10月12日有「一起討海去‧逗陣來牽罟」牽罟體驗，可感受不一樣的漁村文化漫步。

萬里分館蕭千惠主任表示，野柳具有世界級的海蝕地質景觀，野柳漁村同時蘊含豐富文化資產，「餐桌上的海洋學家」將帶大家走訪野柳地質公園，飽覽奇岩異石，認識特殊的奇景地貌以及海洋生態。 「漁船開講」則請到知名的海洋文學作家廖鴻基，將於海釣船上與大家分享新書「人與海的對話—十六歲的海洋課」，透過海洋文學建立正確積極的海洋意識。