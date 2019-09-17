板橋高中開發App 可向合作社訂餐 還能儲值、自動扣款

2019-09-17 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



板橋高中開發出午餐系統App，學生可以在上面向合作社點餐，還可以儲值，自動扣款。 圖／板橋高中提供 分享 facebook

學生訂便當不稀奇，倒是近來網路送餐業者興起，數十台同一業者的外送車同時停在校門口，很吸引眼球。新北市教育局副局長黃靜怡表示，現在確實沒有明確規範不能外訂餐，希望可以在衛生、環保及學生吃得開心之間取得平衡。

黃靜怡指出，學生外訂餐飲由個別學校規範，衛生問題吃桶餐就是由桶餐業者負責，若是外訂便當，就由便當業者負責。

新北市板橋高中校長賴春錦說，學校有自營合作社，規定禁止外訂餐，有資訊社的學生去年開發一套「午餐系統」App，不僅可以向合作社訂餐，還能儲值、自動扣款，下課由值日生統一取餐，用餐時間不再人擠人，系統維護費由合作社出資。

賴春錦說，學生自帶午餐比例不高，學生在合作社有便當、廣東粥、麵及甜不辣等10多種選擇，還算多元。賴春錦認為，一來外送一定比學校賣得貴，二來是高中動輒上千人，若都叫餐，取餐時段豈不是校門口擠一大堆車？不過，若從減塑環保方面來看，除非學校是採桶餐打菜，否則合作社也難免用紙餐盒。

環保因素，政府推動減少一次性餐具，除規範各級機關外也包含學校；黃靜怡指出，多鼓勵學生吃得營養、安全衛生，可訂雙北10多家鐵盒便當業者，兼顧環保，且每天有變化吃得開心；她也說，就連大人休假在家都可能三餐全叫外送，要全校配合確實不易，但希望可以逐漸取得平衡。

一名陳姓新北市高中生認為，雖然叫外送是自主權，但外訂便當就會製造一次性餐具的汙染和浪費，他認為吃桶餐比較好，也不用每天煩惱。