孫子獲捐贈書桌 嬤哽咽寫下「感謝大家」

2019-09-17 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



新傳公司昨捐出40組可調式成長書桌椅給新北市府，張阿嬤（前左）代孫子受贈時哽咽寫下「感謝大家」。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

新北市五股區張邱月娥兒子生意失敗、負債數百萬，媳婦罹癌病重，2名孫子苦無書桌可用，新傳公司在板橋郵局牽線下，昨捐出40組可調式書桌給市府轉贈弱勢家庭，每組造價萬元，張邱月娥代孫受贈時哽咽寫下「感謝大家」。

新傳公司專門生產辦公桌椅，昨捐出40組可調式書桌給新北市府社會局，再由社會局轉贈給各社福中心服務的弱勢家庭，讓孩子不必再趴在床鋪或飯桌上讀書寫字，張姓阿嬤也是受贈家庭之一。

張邱月娥2名孫子分別就讀五股和德音國小四、六年級，全家經濟不寬裕。蘆洲社福中心主任林玉梅說，張家家庭狀況不好，2名孫子辛苦求學，讓人覺得心酸。

張邱月娥受贈時，還沒開口就哽咽，激動得無法說話，只能用筆寫下「感謝大家」，現場其他人也都紅了眼眶。

新傳公司董事長紀尚德說，可調式成長書桌椅能依據孩童身高調整，3歲到18歲均可以使用，桌面有油壓式調節斜度，適合看書、寫字、畫畫，桌椅命名為「諾貝爾成長書桌椅」，希望孩子好好讀書，未來有機會拿諾貝爾獎。

社會局長張錦麗回憶說，有次過年探視弱勢家庭，看到孩子趴在床板上寫功課，當時內心就相當不捨，感謝新傳公司的愛心，相信孩子會用功讀書、努力學習，未來翻轉人生。