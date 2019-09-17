18年前汐止變水都 納莉風災陰影仍在老汐止人心中

2019-09-17 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



2001年納莉颱風後，汐止再次成為「水都」，新台五路整排車輛泡在水中，只剩車頂露出。聯合報系資料照 分享 facebook 2001年的今日，為納莉颱風重創汐止地區最嚴重的一天，該年單日雨量不但讓汐止瞬間成為汪洋中的孤島，還成為創下台北氣象局設站105年來最高紀錄。如今汐止自實施員山子分洪工程後，已無嚴重積淹水情況，但當時淹水的情形，仍是老汐止人心中不可抹滅的回憶。

有民眾在臉書上傳照片表示，18年的今天，汐止受到納莉颱風重創，讓汐止淹水淹到成孤島，不少老汐止人心有戚戚焉，紛紛留言分享當時住家的情況，有人表示，「納莉颱風過後，他騎車回汐止的路上還沒有路燈，就像戰區般到處堆積很大很高的垃圾，國軍還在幫忙清理」、「永遠忘不了泡水後的汐止，空氣中瀰漫又揮之不去的那個味道」、「就算有了員山子分洪，18年來依然聞颱色變，家在一樓慘遭滅頂的畫面還是常出現在夢中」。

2001年9月17日的納莉颱風當年因其發展過程與路徑相當奇特詭譎，導致活躍期特別長久，從登陸到出海長達49小時又20分鐘，創下颱風中心滯留最久的紀錄，納莉颱風帶來的大量雨水及破壞力，更刷新多項象神颱風的紀錄。

納莉颱風所帶來暴雨狂炸整個台北縣，汐止地區對外交通幾乎完全中斷，維繫北市與基隆之間的大同路、新台五路全因淹水中斷，山區道路包含汐萬路、汐平路及汐碇路，也因落石坍方封閉；高速公路汐止段因汐止交流道淹水封閉，烏來山區出現土石流及坍方，新烏公路一段2.7公里處交通中斷。

經濟部水利處第十河川局表示，當時基隆河堤的河段計有汐止市區、大華橋至崇智橋左岸、六堵工業區、百福社區。其中，百福社區最為嚴重，基隆河水位高出實踐橋，洪水從橋面灌進百福社區。

歷經象神颱風及納莉颱風後，當時的台北縣長蘇貞昌表示員山子分洪工程「不能再拖了」，因此從2001年7月至2004年5月積極實施，從瑞芳區瑞柑新村興建一攔河堰，利用導水隧道將基隆河主流的洪水，分流排入東海，以降低下游洪水位。

並針對汐止區、瑞芳區及基隆市低窪地區，劃分為11個防洪區段，整合辦理各區段的堤防、支流排水改善、橋梁改善等工程及缺口應急保護措施，此外，還配合坡地保育，在員山子分洪工程上游集水區，進行山林保育及水土保持相關工作，以減少集水區之土砂流入基隆河。

如今，汐止地區因員山子分洪工程已無出現當時嚴重的淹水情況，新北市水利局也在2002年成立，並積極持續在防洪設施、推動排水、汙水建設及整頓河岸親水空間，為民眾創造「無髒亂、無水患」，能夠安居樂業的居住環境。