聯開宅遭轉租牟利 北市議員批捷運局不聞不問檢討不積極

2019-09-17 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運聯開宅被北市議員高嘉瑜發現遭人標租後再轉租牟利，有單人向市府租20到30戶左右的情況，當起二房東；對此，議會交通委員會議員今天也質疑捷運局當初為何沒有人發現不合理，未來應如何把關、避免市有住宅遭人不當牟利，如今似乎看不到有要積極改善：捷運局長張澤雄則解釋，現已針對相關聯開宅進行清查，也會檢討招租、合約等法規層面如何改進，預計10月底會有具體檢討改善方案。

議會交通委員今天由捷運局等單位進行工作報告，議員戴錫欽針對日前聯開宅遭爆被人轉租賺取轉租暴利，承租者都不用向市府報備？也質疑捷運局處理轉租都不用管轉租價格是否合理？是否有暴利價差？他發現捷運局從月初事件爆發至今都態度似乎都不聞不問，讓公有住宅成為少數人承租數十戶來牟利的工具，現在檢討也完全不到位。

張澤雄表示，有規定承租人要轉租要報備，但一般轉租價格是自由市場不會知道，但這是該檢討的地方，目前展開檢討清查，有多少類似的情況仍要調查，另也會就合約等法律層面來評估，是否能直接租給二房客等方案。

議員徐弘庭則質疑，捷運局怎麼把長期10年租約價格設定到低於社會住宅的價格？當初設定都沒人質疑會出問題嗎？就是價格設定不合理才會出現有人想到一次租20到30多戶再轉租有商機；為何單人承租數十戶都沒人覺得奇怪？未來應該禁止民眾租北市住宅當二房東轉租牟利。