親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯媽支持參選2020？柯文哲急奔中選會向爸媽解釋

iPhone 11 Pro全球第一個開箱來了！外盒不再是白色

聯開宅遭轉租牟利 北市議員批捷運局不聞不問檢討不積極

2019-09-17 17:55聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北捷運聯開宅被北市議員高嘉瑜發現遭人標租後再轉租牟利，有單人向市府租20到30戶左右的情況，當起二房東；對此，議會交通委員會議員今天也質疑捷運局當初為何沒有人發現不合理，未來應如何把關、避免市有住宅遭人不當牟利，如今似乎看不到有要積極改善：捷運局長張澤雄則解釋，現已針對相關聯開宅進行清查，也會檢討招租、合約等法規層面如何改進，預計10月底會有具體檢討改善方案。

議會交通委員今天由捷運局等單位進行工作報告，議員戴錫欽針對日前聯開宅遭爆被人轉租賺取轉租暴利，承租者都不用向市府報備？也質疑捷運局處理轉租都不用管轉租價格是否合理？是否有暴利價差？他發現捷運局從月初事件爆發至今都態度似乎都不聞不問，讓公有住宅成為少數人承租數十戶來牟利的工具，現在檢討也完全不到位。

張澤雄表示，有規定承租人要轉租要報備，但一般轉租價格是自由市場不會知道，但這是該檢討的地方，目前展開檢討清查，有多少類似的情況仍要調查，另也會就合約等法律層面來評估，是否能直接租給二房客等方案。

議員徐弘庭則質疑，捷運局怎麼把長期10年租約價格設定到低於社會住宅的價格？當初設定都沒人質疑會出問題嗎？就是價格設定不合理才會出現有人想到一次租20到30多戶再轉租有商機；為何單人承租數十戶都沒人覺得奇怪？未來應該禁止民眾租北市住宅當二房東轉租牟利。

張澤雄則解釋，當初考量租金過高沒人租，為了避免閒置須負擔水電和管理費，才有長優惠，盼藉此降低空置率；後續有發現部分承租者有承租多戶的情況，但沒特別注意轉租情況，未來也會評估限制1人承租2戶或3戶等規定，相關具體檢討改善方案將於10月底前完成。

台北市議會今天舉行交通委員會，由捷運局、捷運公司進行工作報告。記者翁浩然／攝影
台北市議會今天舉行交通委員會，由捷運局、捷運公司進行工作報告。記者翁浩然／攝影
分享

捷運房東北市

相關新聞

汐止大同路調整分隔島 增為4線車道紓解車流

2019-09-17 15:40

孫子獲捐贈書桌 弱勢阿嬤哽咽「感謝大家」

2019-09-17 15:03

北市文青街 青田街每坪117萬最貴氣

2019-09-17 14:33

柯市府挨批未盡溝通！後火車站商圈徒步區確定告吹

2019-09-17 13:38

不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

2019-09-17 13:06

新北辦災害管理國際研討會 多國災害防救機關共襄盛舉

2019-09-17 12:42

農委會口蹄疫防疫評比 台南市拿第一

2019-09-17 12:30

勞工局辦戲劇巡演 盼尊重多元文化

2019-09-17 12:19

台北市立動物園zoo mall規畫案出包 柯文哲：本來就該發脾氣

2019-09-17 10:37

北海岸嚴查幼兒車為期1個月 防擠沙丁魚、超速

2019-09-17 09:19

延緩失智 新北拚60家公共托老中心

2019-09-16 23:49

整合資源 北市推失智症行動計畫

2019-09-16 23:45

北市擬降單一自住地價稅 9月27日邀大家談

2019-09-16 23:27

北市928祭孔 大龍街封街辦園遊會

2019-09-16 23:22

里長大小聲／光武里逢大雨必淹 韓修和爭取治水

2019-09-16 23:21

里長大小聲／吳信坪 發揮業務精神爭取資源

2019-09-16 23:18

台大兒醫共用車位惹議 復康巴被迫與救護車爭位

2019-09-16 23:16

塭仔圳市地重劃 明年啟動

2019-09-16 22:55

安坑輕軌拚後年完工 2022通車

2019-09-16 22:49

北市房屋稅明年降至0.6% 新北仍依規定維持1.2%

2019-09-16 19:25

中秋慰問金發放 礦工福利仍不如農漁

2019-09-16 18:52

汐止福德三路要增左轉道 路面太窄難行

2019-09-16 18:51

引道多了紅燈 淡水會勘增右轉專用燈號

2019-09-16 18:51

預防腸病毒 三重先嗇宮贈學校洗手乳

2019-09-16 18:50

金山水尾海岸頻傳滑倒 地方盼設步道

2019-09-16 18:49

議員批北市花博場館租借疑不公 官員允諾查明

2019-09-16 18:31

塭仔圳都市計畫案20年未解 預計2020啟動市地重劃

2019-09-16 17:32

北市防登革熱稽查 24處工地積水受罰

2019-09-16 15:36

手捧十三行博物館 傾斜17度角建築變身杯子

2019-09-16 14:30

安坑輕軌進度62%拚2021完工 侯友宜登橋塔視察

2019-09-16 14:20

取消強制待轉 汐止這2路口機車可與汽車內側左轉

2019-09-16 13:27

北市老年人口占比六都第一 約3.8萬失智症者

2019-09-16 12:36
看更多

熱門文章

不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

2019-09-17 13:06

嘉義「世界搏茶會」閉幕 交通停車遊客數都被檢討

2019-09-16 19:05

小六生不認識國旗？ 議員憂：下一代不認識國家

2019-09-17 12:32

彰化警方房事問題多 二水所後有大埔莿桐福興員南

2019-09-16 18:51

台北市立動物園zoo mall規畫案出包 柯文哲：本來就該發脾氣

2019-09-17 10:37

竹縣號召千人騎單車 加碼兩場在地微旅行

2019-09-16 20:32

重磅整軍！盧秀燕人事調整 有給職顧問錢怡君回新聞圈

2019-09-17 11:16

重陽敬老金發放 雲林70歲以上長者2千元

2019-09-17 13:19

踢到鐵板！ 學甲區擬設動物保護敎育園區 地方反彈

2019-09-16 18:32

影／台南震災重建3年 第一棟完工重建公寓大樓今落成

2019-09-17 12:14

北市房屋稅明年降至0.6% 新北仍依規定維持1.2%

2019-09-16 19:25

柯市府挨批未盡溝通！後火車站商圈徒步區確定告吹

2019-09-17 13:38

蔡英文明天親赴雲林 勸進蘇治芬選立委

2019-09-16 18:31

採用再生瀝青 台中推道路「燙平專案」

2019-09-17 15:12

影／基隆火車站將建複合式停車場 西岸高架擬增匝道相接

2019-09-17 17:06

花蓮車站「洄瀾廣場」正式開幕 年營業額上看兩億

2019-09-17 16:07

竹市拉菲爾幼兒園爆超收費用逾期食品 遭罰15萬停招1年

2019-09-17 18:03

都想賭一把…高麗菜超種亮紅燈

2019-09-16 23:54

台南震災重建公寓大樓落成 賴清德提前到場低調祝福住戶

2019-09-17 16:06

太魯閣砂卡礑步道施工管制 23日起全線封閉到11月

2019-09-17 12:36

高雄人免費進澄清湖今天屆期 水公司：有共識續約3年

2019-09-17 17:01

高雄輕軌二階 17日起夜間試車

2019-09-16 23:39

世界首座美術館、圖書館共構 台中綠美圖動工

2019-09-16 23:30

岡山樂群村以住代護 釋5棟眷舍

2019-09-16 23:58

大甲、清水火車站前廣場 被電動自行車占領

2019-09-16 23:59

清泉崗門戶計畫 林佳龍：都拖半年了 盼中市府加速補件

2019-09-17 10:25

台南孔廟園區周邊髒亂不堪？議長直播斥市府「生病了」

2019-09-17 16:20

台南安平氣爆受災戶 里長請善心人士踴躍幫忙！

2019-09-17 13:42

里長大小聲／吳信坪 發揮業務精神爭取資源

2019-09-16 23:18

桃園無人自駕車 規畫年底上路

2019-09-16 23:25

台俄版石虎列車新彩繪亮相 明從集集車站出發

2019-09-17 17:20

台南「龍貓彩繪村」內正打造「大內小賣所」 年底開放

2019-09-17 10:01

一鍋媽媽味道的高麗菜排骨湯 獨居老人窩心過中秋節

2019-09-17 13:47

汐止大同路調整分隔島 增為4線車道紓解車流

2019-09-17 15:40

北海岸嚴查幼兒車為期1個月 防擠沙丁魚、超速

2019-09-17 09:19

「大港開唱」停辦 綠民代簽認同書救高雄藝文發展

2019-09-17 11:58

彰警所搬新家 擺脫民地爭議

2019-09-17 00:11

引道多了紅燈 淡水會勘增右轉專用燈號

2019-09-16 18:51

紅透台灣林內木瓜秋季上市 現在品嘗正好吃

2019-09-17 15:58

打太極、愛吃魚 101歲「型男」養生秘訣

2019-09-16 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top