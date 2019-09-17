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建物是海砂屋 汐止調解會搬進公所

2019-09-17 20:06觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止調解委員會搬新家，原本在汐止公園的建物，因為鑑定後是海砂屋，所以，汐止區公所...
汐止調解委員會搬新家，原本在汐止公園的建物，因為鑑定後是海砂屋，所以，汐止區公所將調解會搬遷到公所大樓。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止調解委員會搬新家，原本在汐止公園的建物，因為鑑定後是海砂屋，所以，汐止區公所將調解會搬遷到公所大樓，今(17)日舉行喬遷揭牌，調解會年調解破千件，幫法院解決不少糾紛。搬新家空間不大，但規劃齊全，也很溫馨。

汐止調解會主席王安成表示，揮別四十年的辦公地點，汐止調解委員會正式從公園路搬到汐止區公所，雖然，空間變小，但是經過隔間裝潢，裡頭的規劃齊全。

市議員周雅玲說，很高興今天是我們調解委員會喬遷之喜，長期以來都是在汐止公園那裡，那因為被鑑定是海砂屋，民眾跟調解委員在不安全的環境下進行調解，今天換了一個全新環境，還可以跟公所資源共享，有了調解委員可以拉近人與人之間的關係，也降低人與人之間的怨氣，真的是功不可沒，也希望很多案件透過調解委員會，減少民眾上法院訴訟。

市議員白珮茹指出，今天是調解會揭牌，那搬來公所後民眾也比較找的到，雖然，場地沒有很寬敞，可是樓上公所的會議室也都能使用，搬回來後，市民朋友方便許多，那也很感謝調解會長期以來在地方上，都用心調和、用愛化解，幫法院解決不少糾紛。

汐止區長陳健民表示，這是中央營建署的案件，因為鑑定出是海砂屋，為了安全請我們在年底以前一定要搬離，那和調解會主席商量後，也一直在找場地，但真的很難找到90幾坪到一百坪的空間，公所這裡雖然不大，但是大家會感覺得不一樣，這是一個很溫暖的地方，那未來我們很高興調解會回來了，我們在同一個地方上班。

汐止海砂屋

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