公益寫作班結合新課綱 板橋5宮廟捐善款開課

2019-09-17 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



為照顧弱勢家庭學子，新北市板橋公所與聯合報系合辦108年度板橋區宮廟公益寫作班，媒合板橋地區5間善心宮廟，每間宮廟捐出5萬元善款，提供在地5間國小安排專業作文講師授課，希望透過專業課程與師資，且今年更結合108年新課綱閱讀素養，提升學生未來國中基測作文成績。

板橋區長林耀長表示，辦理公益寫作班活動對孩子們品德發展有益，也可以提升寫作能力，派出師資都擁有優秀的國語文能力，且公益寫作班主要希望以弱勢、新住民、原住民等學生為主，「若弱勢家庭還要花錢去學作文，也是一筆負擔，能利用這樣活動去提升孩子們的作文能力，非常有意義。」

108年度板橋區宮廟公益寫作班從本月17日開始到11月29日起，由5間善心宮廟各捐5萬元善款，在板橋轄內板橋國小、國光國小、沙崙國小、後埔國小、大觀國小5間學校分別開設8堂課，每堂課約25人，上課內容多元豐富，目的在啟發學生主動學習興趣，培養學生正確讀寫知識。

對此，沙崙國小校長高烱琪說，原住民、新住民或弱勢孩子的確是需要被關照，現在一個班級有29名學生，老師不容易顧到每一名孩子，透過寫作班讓孩子多一個人關心，且現代孩子都靠手機貼圖來溝通，弱化思考能力，若沒有從小扎根，對他們影響會很大，因此小學教育的書寫作文等能力很重要。