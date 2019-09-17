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南山人壽新系統之亂金管會重罰3000萬 董座杜英宗遭停職兩年

公益寫作班結合新課綱 板橋5宮廟捐善款開課

2019-09-17 16:35聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

為照顧弱勢家庭學子，新北市板橋公所與聯合報系合辦108年度板橋區宮廟公益寫作班，媒合板橋地區5間善心宮廟，每間宮廟捐出5萬元善款，提供在地5間國小安排專業作文講師授課，希望透過專業課程與師資，且今年更結合108年新課綱閱讀素養，提升學生未來國中基測作文成績。

板橋區長林耀長表示，辦理公益寫作班活動對孩子們品德發展有益，也可以提升寫作能力，派出師資都擁有優秀的國語文能力，且公益寫作班主要希望以弱勢、新住民、原住民等學生為主，「若弱勢家庭還要花錢去學作文，也是一筆負擔，能利用這樣活動去提升孩子們的作文能力，非常有意義。」

108年度板橋區宮廟公益寫作班從本月17日開始到11月29日起，由5間善心宮廟各捐5萬元善款，在板橋轄內板橋國小、國光國小、沙崙國小、後埔國小、大觀國小5間學校分別開設8堂課，每堂課約25人，上課內容多元豐富，目的在啟發學生主動學習興趣，培養學生正確讀寫知識。

對此，沙崙國小校長高烱琪說，原住民、新住民或弱勢孩子的確是需要被關照，現在一個班級有29名學生，老師不容易顧到每一名孩子，透過寫作班讓孩子多一個人關心，且現代孩子都靠手機貼圖來溝通，弱化思考能力，若沒有從小扎根，對他們影響會很大，因此小學教育的書寫作文等能力很重要。

聯合報教育事業部業務總監羅湘倫表示，每一年寫作班都由資深老師來教導，課程至今已有4到6萬名國中小學生參與，這次寫作班結合108年新課綱閱讀素養，本月起也推出好讀周報VIP服務，是一分專門針對國中生的報紙，且好讀周報也成功命題今年國中基測作文題目「青銀共居」，藉由5間宮廟、學校共同努力，提升學生能力。

沙崙國小校長高烱琪（左）致贈感謝狀給宮廟。記者張曼蘋／攝影
沙崙國小校長高烱琪（左）致贈感謝狀給宮廟。記者張曼蘋／攝影
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為照顧弱勢家庭學子，新北市板橋公所與聯合報系合辦108年度板橋區宮廟公益寫作班。...
為照顧弱勢家庭學子，新北市板橋公所與聯合報系合辦108年度板橋區宮廟公益寫作班。記者張曼蘋／攝影
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原住民弱勢家庭

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