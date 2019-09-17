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Zoo Mall生態園區規劃案 北市將調整修正

2019-09-17 15:38中央社 台北17日電

台北市動物園園外服務中心（Zoo Mall）拆除後，基地用途未定，教育局主秘陳素慧今天說，前年規劃做為生態園區，因應捷運南環段與東環段，規劃案將調整修正。

Zoo Mall於2014年拆除，但各方對於基地用途有不同意見，提出夜間動物園、生態樂活村、藝術展演中心、水族館等，所以先做綠化空間使用，直到前年才塵埃落定，規劃為生態園區。

陳素慧表示，前期規劃預算為新台幣500萬元，去年5月送入市長室報告，市長柯文哲裁示要納入公民參與元素，因而陸續舉辦地方公聽會，邀請地方代表如里長、民意代表等，共開13至15場。

她說，規劃時有闡明地點鄰近捷運南環段出口，不過，捷運東環段也將行經該處，都會納入考量。

陳素慧說，生態園區規畫案中包含劇場、旅館、文化展覽館等，將進行調整與修正，例如縮小量體。

不過，柯文哲今天上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時坦言，自己確實對該案進度發脾氣，因公務員總是分工不合作，各局處有任何問題都應在跨局處會議中提出，否則就會被K。

民進黨市議員王閔生11日質詢時指出，捷運南環段早就規劃要興建，「怎麼還會發生這個事？」認為ZooMall從2014年拆除至今已過5年，卻仍是一片空地，要求開發方向要盡快確定。

捷運生態園區動物園

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