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孫子獲捐贈書桌 弱勢阿嬤哽咽「感謝大家」

2019-09-17 15:03聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新傳興業股份有限公司從事辦公桌椅生產，今捐出可調式成長書桌椅40組給新北市府，張...
新傳興業股份有限公司從事辦公桌椅生產，今捐出可調式成長書桌椅40組給新北市府，張阿嬤（前排左一）代替孫子獲贈時哽咽寫下「感謝大家」。記者王敏旭／攝影
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張姓阿嬤的2位孫子分別就讀五股、德音國小四、六年級，但因為兒子的生意失敗、負債上百萬元，媳婦又罹癌身體不適，2孫子苦無書桌可以唸書，新北的新傳興業公司在板橋郵局牽線下，捐出市價40萬元可調式書桌給市府，張阿嬤代替孫子獲贈時哽咽寫下「感謝大家」。

新傳興業股份有限公司從事辦公桌椅生產，今捐出可調式成長書桌椅40組給新北市府，再由新北社會局轉贈給各社福中心所服務的弱勢家庭，讓不少孩子不再趴在床鋪上念書寫字。

蘆洲社福中心主任林玉梅陪今陪伴張姓阿嬤，到新北社會局接受捐贈書桌椅，林玉梅說，張姓阿嬤的家庭狀況不好，2位孫子辛苦求學，不禁心酸。

新傳公司董事長紀尚德說，可調式成長書桌椅能依據孩童的身高調整，3歲到18歲均可以使用，桌面有油壓式調節斜度，適合看書、寫字、畫畫，也把這桌椅取名為「諾貝爾成長書桌椅」，希望孩子讀好書未來有機會拿個諾貝爾獎

社會局長張錦麗說，有次過年探視弱勢家庭，看到孩子在床板上寫功課內心相當不捨，感謝新傳公司董事長紀尚德團隊的愛心，相信孩子會用功讀書、努力學習，未來能翻轉人生。

張錦麗表示，新北市好日子愛心大平台獲得社會各界團體、宮廟、企業及善心人士響應，截至目前為止已媒合了1億5960多萬元市值物資，讓更多的弱勢家庭獲得幫助，期待各界持續響應媒合。

新傳興業股份有限公司從事辦公桌椅生產，今捐出可調式成長書桌椅40組給新北市府，張...
新傳興業股份有限公司從事辦公桌椅生產，今捐出可調式成長書桌椅40組給新北市府，張阿嬤（左）試著坐在書桌上調整桌面斜度。記者王敏旭／攝影
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新傳興業股份有限公司從事辦公桌椅生產，今捐出可調式成長書桌椅40組給新北市府，張...
新傳興業股份有限公司從事辦公桌椅生產，今捐出可調式成長書桌椅40組給新北市府，張阿嬤（中）代替孫子獲贈時哽咽寫下「感謝大家」。記者王敏旭／攝影
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弱勢家庭諾貝爾獎

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