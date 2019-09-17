第2屆茶菁採摘技術競賽 坪林採茶高手包辦冠亞軍

2019-09-17 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市農業局今早於坪林鬍鬚茶園舉辦「全國茶菁採摘技術競賽」。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook 新北市農業局今明2天在坪林區鬍鬚茶園舉辦「全國茶菁採摘技術競賽」及「全國製茶技術競賽」，來自各縣市採茶好手聚集在包種茶鄉拚技藝，除了拚採茶速度外，也評茶菁品質及茶樹整齊度。新北市副市長吳明機也前往主持競賽，並表示透過採茶技術競賽，期許台灣茶菁摘採更為精緻，全面提升茶產業的品質。

農業局今早於坪林鬍鬚茶園舉辦的「全國茶菁採摘技術競賽」為第2屆賽事，由吳明機代表市府鳴笛宣布競賽開始。這次競賽全台共有約80名採茶高手參與，選手們須在1小時內採摘茶菁，之後將依茶菁的重量、品質及茶樹採摘面整齊度做為評分標準。

評比後將會選出1隊冠軍、2隊亞軍、3隊季軍共6組隊伍，今年的「全國茶菁採摘技術競賽」冠亞軍皆由坪林地主隊包辦。競賽後所摘採的茶菁也會作為下午由行政院農業委員會茶業改良場文山分場所舉辦「全國製茶技術競賽」的賽會原料。

坪林區農會王成意理事長表示，坪林區為北部最主要的包種茶生產地，能在坪林舉辦採茶技術競賽具有相當大意義。自2011年起舉辦至今的「全國製茶技術競賽」，新北連續8年都奪下冠軍，其中6位冠軍就來自坪林，代表坪林不論是製茶技術還是茶葉品質都是技冠全國。