親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

王雪紅卸任宏達電執行長 由梅特爾接手

郭台銘不選 徐巧芯點名「三功臣」

第2屆茶菁採摘技術競賽 坪林採茶高手包辦冠亞軍

2019-09-17 15:02聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市農業局今早於坪林鬍鬚茶園舉辦「全國茶菁採摘技術競賽」。記者胡瑞玲／攝影
新北市農業局今早於坪林鬍鬚茶園舉辦「全國茶菁採摘技術競賽」。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北市農業局今明2天在坪林區鬍鬚茶園舉辦「全國茶菁採摘技術競賽」及「全國製茶技術競賽」，來自各縣市採茶好手聚集在包種茶鄉拚技藝，除了拚採茶速度外，也評茶菁品質及茶樹整齊度。新北市副市長吳明機也前往主持競賽，並表示透過採茶技術競賽，期許台灣茶菁摘採更為精緻，全面提升茶產業的品質。

農業局今早於坪林鬍鬚茶園舉辦的「全國茶菁採摘技術競賽」為第2屆賽事，由吳明機代表市府鳴笛宣布競賽開始。這次競賽全台共有約80名採茶高手參與，選手們須在1小時內採摘茶菁，之後將依茶菁的重量、品質及茶樹採摘面整齊度做為評分標準。

評比後將會選出1隊冠軍、2隊亞軍、3隊季軍共6組隊伍，今年的「全國茶菁採摘技術競賽」冠亞軍皆由坪林地主隊包辦。競賽後所摘採的茶菁也會作為下午由行政院農業委員會茶業改良場文山分場所舉辦「全國製茶技術競賽」的賽會原料。

坪林區農會王成意理事長表示，坪林區為北部最主要的包種茶生產地，能在坪林舉辦採茶技術競賽具有相當大意義。自2011年起舉辦至今的「全國製茶技術競賽」，新北連續8年都奪下冠軍，其中6位冠軍就來自坪林，代表坪林不論是製茶技術還是茶葉品質都是技冠全國。

吳明機也表示，除了製茶流程，採收茶菁也是門學問，目前茶菁採摘的方式有分手採跟機採2種方式，大部分的茶區都陸續改成用機採來節省採茶工的人力，也讓採茶技術漸漸失傳。透過舉辦採茶技術競賽來提升、傳承採茶技藝外，更期許全台茶菁採摘更為精緻，提升茶葉產業的品質。

第2屆「全國茶菁採摘技術競賽」的冠亞軍皆由坪林地主隊包辦。記者胡瑞玲／攝影
第2屆「全國茶菁採摘技術競賽」的冠亞軍皆由坪林地主隊包辦。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北市農業局今早於坪林鬍鬚茶園舉辦「全國茶菁採摘技術競賽」，來自全台各縣市約80...
新北市農業局今早於坪林鬍鬚茶園舉辦「全國茶菁採摘技術競賽」，來自全台各縣市約80名採茶好手都聚集在坪林拚技藝。記者胡瑞玲／攝影
分享

坪林茶葉

相關新聞

不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

2019-09-17 13:06

孫子獲捐贈書桌 弱勢阿嬤哽咽「感謝大家」

2019-09-17 15:03

北市文青街 青田街每坪117萬最貴氣

2019-09-17 14:33

新北辦災害管理國際研討會 多國災害防救機關共襄盛舉

2019-09-17 12:42

農委會口蹄疫防疫評比 台南市拿第一

2019-09-17 12:30

勞工局辦戲劇巡演 盼尊重多元文化

2019-09-17 12:19

台北市立動物園zoo mall規畫案出包 柯文哲：本來就該發脾氣

2019-09-17 10:37

北海岸嚴查幼兒車為期1個月 防擠沙丁魚、超速

2019-09-17 09:19

延緩失智 新北拚60家公共托老中心

2019-09-16 23:49

整合資源 北市推失智症行動計畫

2019-09-16 23:45

北市擬降單一自住地價稅 9月27日邀大家談

2019-09-16 23:27

北市928祭孔 大龍街封街辦園遊會

2019-09-16 23:22

里長大小聲／光武里逢大雨必淹 韓修和爭取治水

2019-09-16 23:21

里長大小聲／吳信坪 發揮業務精神爭取資源

2019-09-16 23:18

台大兒醫共用車位惹議 復康巴被迫與救護車爭位

2019-09-16 23:16

塭仔圳市地重劃 明年啟動

2019-09-16 22:55

安坑輕軌拚後年完工 2022通車

2019-09-16 22:49

北市房屋稅明年降至0.6% 新北仍依規定維持1.2%

2019-09-16 19:25

中秋慰問金發放 礦工福利仍不如農漁

2019-09-16 18:52

汐止福德三路要增左轉道 路面太窄難行

2019-09-16 18:51

引道多了紅燈 淡水會勘增右轉專用燈號

2019-09-16 18:51

預防腸病毒 三重先嗇宮贈學校洗手乳

2019-09-16 18:50

金山水尾海岸頻傳滑倒 地方盼設步道

2019-09-16 18:49

議員批北市花博場館租借疑不公 官員允諾查明

2019-09-16 18:31

塭仔圳都市計畫案20年未解 預計2020啟動市地重劃

2019-09-16 17:32

北市防登革熱稽查 24處工地積水受罰

2019-09-16 15:36

手捧十三行博物館 傾斜17度角建築變身杯子

2019-09-16 14:30

安坑輕軌進度62%拚2021完工 侯友宜登橋塔視察

2019-09-16 14:20

取消強制待轉 汐止這2路口機車可與汽車內側左轉

2019-09-16 13:27

北市老年人口占比六都第一 約3.8萬失智症者

2019-09-16 12:36
看更多

熱門文章

動作快！台南第二期設備汰換補助即日起受理申請

2019-09-16 15:28

不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

2019-09-17 13:06

嘉義「世界搏茶會」閉幕 交通停車遊客數都被檢討

2019-09-16 19:05

彰化警方房事問題多 二水所後有大埔莿桐福興員南

2019-09-16 18:51

小六生不認識國旗？ 議員憂：下一代不認識國家

2019-09-17 12:32

竹縣號召千人騎單車 加碼兩場在地微旅行

2019-09-16 20:32

台北市立動物園zoo mall規畫案出包 柯文哲：本來就該發脾氣

2019-09-17 10:37

2019屏東伴手禮暨好店出爐 潘孟安：一定大力行銷

2019-09-16 15:59

重磅整軍！盧秀燕人事調整 有給職顧問錢怡君回新聞圈

2019-09-17 11:16

北市房屋稅明年降至0.6% 新北仍依規定維持1.2%

2019-09-16 19:25

踢到鐵板！ 學甲區擬設動物保護敎育園區 地方反彈

2019-09-16 18:32

200元夜市抵用券上路 桃園4大夜市1100攤商都可消費

2019-09-16 21:00

日月潭紅茶三度登上國宴殿堂 蔡英文親手搖珍珠奶茶

2019-09-16 16:26

還地於民後4年 二水分駐所終於落成

2019-09-16 15:57

重陽敬老金發放 雲林70歲以上長者2千元

2019-09-17 13:19

退役中校過101歲生日 原來長壽秘訣有這些

2019-09-16 17:48

蔡英文明天親赴雲林 勸進蘇治芬選立委

2019-09-16 18:31

都想賭一把…高麗菜超種亮紅燈

2019-09-16 23:54

影／台南震災重建3年 第一棟完工重建公寓大樓今落成

2019-09-17 12:14

柯市府挨批未盡溝通！後火車站商圈徒步區確定告吹

2019-09-17 13:38

高雄岡山樂群村古蹟眷舍以住代護 9月21日起開放看屋

2019-09-16 15:35

高雄輕軌二階 17日起夜間試車

2019-09-16 23:39

世界首座美術館、圖書館共構 台中綠美圖動工

2019-09-16 23:30

台中綠美圖引風遮陽 打造涼爽建築

2019-09-16 15:36

同框韓國瑜 台南立委參選人林燕祝成立聯合競選總部

2019-09-16 17:48

全國首創 邀民眾到憲光二村當臨演、手作眷村料理

2019-09-16 15:48

空勤總隊齊拜大甲媽求壓轎金 祈求飛行員救人平安

2019-09-16 15:39

清泉崗門戶計畫 林佳龍：都拖半年了 盼中市府加速補件

2019-09-17 10:25

里長大小聲／吳信坪 發揮業務精神爭取資源

2019-09-16 23:18

桃園無人自駕車 規畫年底上路

2019-09-16 23:25

岡山樂群村以住代護 釋5棟眷舍

2019-09-16 23:58

台南「龍貓彩繪村」內正打造「大內小賣所」 年底開放

2019-09-17 10:01

大甲、清水火車站前廣場 被電動自行車占領

2019-09-16 23:59

北海岸嚴查幼兒車為期1個月 防擠沙丁魚、超速

2019-09-17 09:19

彰警所搬新家 擺脫民地爭議

2019-09-17 00:11

引道多了紅燈 淡水會勘增右轉專用燈號

2019-09-16 18:51

「大港開唱」停辦 綠民代簽認同書救高雄藝文發展

2019-09-17 11:58

塭仔圳都市計畫案20年未解 預計2020啟動市地重劃

2019-09-16 17:32

一鍋媽媽味道的高麗菜排骨湯 獨居老人窩心過中秋節

2019-09-17 13:47

視察雲林新風系統 教育部允諾再補460萬改善校園

2019-09-16 17:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top