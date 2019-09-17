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不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

柯市府挨批未盡溝通！後火車站商圈徒步區確定告吹

2019-09-17 13:38聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市又一處徒步區胎死腹中，曾經繁華一時的後火車站商圈，北市府原本打算試辦徒步區、闢建廣場，豈料，超過半數商家持反對意見，台北市都發局今天於市議會坦言，近期向市長柯文哲報告後，全案確定「沒有了」，改成整頓環境為主，如今北市府政策急轉彎，遭市議員狠酸，根本是沒溝通就貿然執行的典型案例。

隨著「西區門戶計畫」逐步到位，北市府鎖定後火車站商圈，將太原路、市民大道交叉口封閉，今年10月起，則先試辦太原路部分路段（市民大道與華陰街間）行人徒步區，每周六中午12點至晚間9點，禁止車輛通行，卻傳出商家反彈聲浪。

台北市都發局今天赴市議會工務委員會工作報告，提及8月15至19日重新進行問卷調查，共計243份問卷，其中，「太原路人行環境改善」、「廣場縫合」，商家反對比例雙雙過半，分別為61%、87%。

民進黨台北市議員鍾佩玲詢問，根據都發局報告，徒步區計畫確定取消？還僅暫時擱置？台北市都發局長黃景茂回應，之前跟柯市長專案報告，既然商家普遍反對，「（計畫）就沒有了」。

鍾佩玲質疑，這是沒有溝通就貿然執行的案例，北市府之前為何沒有充分評估？等到商家大力反彈，找市議員開協調會，自己做問卷調查，才知道出現狀況，做法本末倒置。

鍾佩玲也說，現況共計3個商圈，包括後車站商圈、華陰街商圈、地下街商圈，尤其聚集不少批發商，車輛進進出出，若把街道封了，交通不順暢，商圈可能沒落。

黃景茂解釋，柯市長重視商圈發展，希望施作徒步區，可以串連C1D1開發案（指雙子星），加上他之前拜會地方，里長、商圈協會理事長及副理事長，都同意施作，並提到「我們想說理事長代表商圈」，但北市府從善如流，確定不會推徒步區。

尷尬的是，儘管北市府政策大轉彎，但台北市工務局明年已編列廣場闢建經費。黃景茂會後受訪表示，經費初估3000萬元，工務局應該會另做其他用途，針對商圈周邊，北市府後續會做一些相關環境改善。

台北市又一處徒步區胎死腹中，曾經繁華一時的後火車站商圈，北市府原本打算試辦徒步區...
台北市又一處徒步區胎死腹中，曾經繁華一時的後火車站商圈，北市府原本打算試辦徒步區、闢建廣場，豈料，超過半數商家持反對意見，台北市都發局今天於市議會坦言，近期向市長柯文哲報告後，全案確定「沒有了」。記者張世杰／攝影
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