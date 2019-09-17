不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

2019-09-17 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運公司提出取消捷運8折優惠。報系資料照 分享 facebook 台北捷運公司與台北市政府近日傳出研擬調整票價優惠，將取消現有的電子票證8折優惠引發外界關注，北捷公司今早於市議會工作報告指出，目前正研議票價調整方案，未來希望優惠是針對使用次數較多的民眾，類似忠誠回饋的概念；對此，有議員質疑北捷根本就是要取消8折優惠；北捷則未說明是否「取消」，強調年底前完成調整方案後會送北市府核定。

台北捷運每天有超過200萬人次搭乘，單程最低票價20元，民眾持悠遊卡等電子票證可打8折優惠，等於單趟票價只要16元，但通車至今23年，運輸票務本業卻持續虧損，近來每年本業虧損超過10億元，全靠業外收入彌補。

北捷公司總經理顏邦傑今在議會交通委員會工作報告時說，北捷運輸本業持續虧損，去年虧損13億元，今年預估仍會虧13億，靠業外收入才能達財務平衡，因此希望檢討過去8折優惠來減輕本業虧損負擔。

顏邦傑指出，未來優惠朝向提供給忠誠度高的旅客，搭100次的與搭1次的旅客享不可能有相同的優惠，應是搭乘趟次愈多與消費金額愈高的旅客，享有的優惠折扣愈多才合理；現行的1280月票方案也會一起檢討及調整，目前正試算評估，預計今年底會完成並報府核定。

對於調整票價優惠，議員秦慧珠質疑北捷公司稱「調整」票價，事實上就是「取消」8折優惠；不過，顏邦傑對取消兩字不置可否；秦批評不敢對外承認，根本是怕被罵。