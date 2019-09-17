新北辦災害管理國際研討會 多國災害防救機關共襄盛舉

2019-09-17 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市政府今天上午舉行「新北市2019災害管理國際研討會」，由侯友宜市長主持開幕典禮，並由內政部消防署陳文龍署長代表中央在開幕式致詞。在場多位中央、地方政府機關災害防救機關、第一線防救災人員及學術單位出席與會，更邀請到美國、日本、英國、韓國、新加坡、紐西蘭、歐盟等多國災害防救機關前來共襄盛舉。

新北市府指出，韓國、日本及新加坡自2015年起每年皆由首長或高階主管至新北參訪，新北市亦派員至上述國家交流，雙方互動頻繁，日本的神奈川安全防災局近年更與新北消防局簽訂相互支援協定書，歐盟及紐西蘭則是首次來台參加，災害防救實務交流精采可期。

新北市長侯友宜則在會中表示，今年是921大地震屆滿20年與莫拉克風災10年，這些災害對台灣而言，都是難以抹滅的傷痛。新北市境內人口多達400多萬人，又有複雜的災害潛勢環境，包含颱風、地震、土石流、水災、核子事故等災害潛勢，災害管理工作的推動顯得格外重要。