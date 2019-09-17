親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「非洲豬瘟」攻破兩韓邊境！南韓證實死亡疫情

勞工局辦戲劇巡演 盼尊重多元文化

2019-09-17 12:19聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北目前外籍移工數已達到9萬7937人，新北勞工局連續7年舉辦「移工多元文化戲劇校園巡演」，讓學生從小認識與尊重多元文化，外勞服務科長廖武輝說，現在新住民的孩子也越來越多，藉由戲劇表演也讓新住民藉此與孩子分享自己國家的文化。

勞工局長陳瑞嘉說，今年由「六藝劇團」和「如果兒童劇團」創作新劇碼，校園的《驚奇四超人》，社區的《阿拉丁與奇幻四國》、《異星特攻隊》，進行總共45場次的多元文化戲劇巡迴演。

陳瑞嘉表示，透過劇情演繹，引領更多民眾正確認知不同國家的文化特色與風俗習慣，才能尊重與包容移工的多元文化，演出中還有現場有獎徵答贈送小禮物等活動。

新北勞工局指出，由於移工長年對台灣經濟發展、公共建設及家庭照顧有很大貢獻，多元文化深植國人日常生活當中，因此透過巡演認識多元文化，今年9月10日在樹林區武林國小首場演出，將持續到11月7日分別在25所國小演出。

勞工局說，今年也擴大到戶外及圖書館辦理20場次，9月21日在鶯歌光點美學館登場，並陸續在八里十三行博物館、淡水海關碼頭、板橋車站中軸廣場、新店碧潭東岸廣場、斬龍山遺址文化公園等場地巡迴演出。

廖武輝指出，校園巡演具有寓教於樂用意，近幾年發現，不少新住民家長會帶著孩子前望觀賞，讓孩子更懂得自己國家的文化。

新北勞工局連續7年舉辦「移工多元文化戲劇校園巡演」，讓學生從小認識與尊重多元文化...
新北勞工局連續7年舉辦「移工多元文化戲劇校園巡演」，讓學生從小認識與尊重多元文化。圖／新北勞工局提供
分享
新北勞工局連續7年舉辦「移工多元文化戲劇校園巡演」，讓學生從小認識與尊重多元文化...
新北勞工局連續7年舉辦「移工多元文化戲劇校園巡演」，讓學生從小認識與尊重多元文化。圖／新北勞工局提供
分享

勞工局移工新北

相關新聞

台北市立動物園zoo mall規畫案出包 柯文哲：本來就該發脾氣

2019-09-17 10:37

北海岸嚴查幼兒車為期1個月 防擠沙丁魚、超速

2019-09-17 09:19

延緩失智 新北拚60家公共托老中心

2019-09-16 23:49

整合資源 北市推失智症行動計畫

2019-09-16 23:45

北市擬降單一自住地價稅 9月27日邀大家談

2019-09-16 23:27

北市928祭孔 大龍街封街辦園遊會

2019-09-16 23:22

里長大小聲／光武里逢大雨必淹 韓修和爭取治水

2019-09-16 23:21

里長大小聲／吳信坪 發揮業務精神爭取資源

2019-09-16 23:18

台大兒醫共用車位惹議 復康巴被迫與救護車爭位

2019-09-16 23:16

塭仔圳市地重劃 明年啟動

2019-09-16 22:55

安坑輕軌拚後年完工 2022通車

2019-09-16 22:49

北市房屋稅明年降至0.6% 新北仍依規定維持1.2%

2019-09-16 19:25

中秋慰問金發放 礦工福利仍不如農漁

2019-09-16 18:52

汐止福德三路要增左轉道 路面太窄難行

2019-09-16 18:51

引道多了紅燈 淡水會勘增右轉專用燈號

2019-09-16 18:51

預防腸病毒 三重先嗇宮贈學校洗手乳

2019-09-16 18:50

金山水尾海岸頻傳滑倒 地方盼設步道

2019-09-16 18:49

議員批北市花博場館租借疑不公 官員允諾查明

2019-09-16 18:31

塭仔圳都市計畫案20年未解 預計2020啟動市地重劃

2019-09-16 17:32

北市防登革熱稽查 24處工地積水受罰

2019-09-16 15:36

手捧十三行博物館 傾斜17度角建築變身杯子

2019-09-16 14:30

安坑輕軌進度62%拚2021完工 侯友宜登橋塔視察

2019-09-16 14:20

取消強制待轉 汐止這2路口機車可與汽車內側左轉

2019-09-16 13:27

北市老年人口占比六都第一 約3.8萬失智症者

2019-09-16 12:36

中秋過後沒吃完月餅怎麼辦？ 放心拿來炒飯依舊美味

2019-09-16 09:18
看更多

熱門文章

動作快！台南第二期設備汰換補助即日起受理申請

2019-09-16 15:28

取消強制待轉 汐止這2路口機車可與汽車內側左轉

2019-09-16 13:27

嘉義「世界搏茶會」閉幕 交通停車遊客數都被檢討

2019-09-16 19:05

玄！老伯全身痠痛 清老宅發現門口多了7個骨灰罈

2019-09-16 12:25

彰化警方房事問題多 二水所後有大埔莿桐福興員南

2019-09-16 18:51

李佳芬祖墳違葬未陳述意見 雲林縣府：明首罰3萬

2019-09-16 15:04

竹縣號召千人騎單車 加碼兩場在地微旅行

2019-09-16 20:32

年初被批像墓仔埔 林右昌：正光公園已煥然一新

2019-09-16 14:40

2019屏東伴手禮暨好店出爐 潘孟安：一定大力行銷

2019-09-16 15:59

北市房屋稅明年降至0.6% 新北仍依規定維持1.2%

2019-09-16 19:25

台中太平獼猴吃農作 農業局：有危害獵捕或宰殺不違法

2019-09-16 12:47

安坑輕軌進度62%拚2021完工 侯友宜登橋塔視察

2019-09-16 14:20

踢到鐵板！ 學甲區擬設動物保護敎育園區 地方反彈

2019-09-16 18:32

台北市立動物園zoo mall規畫案出包 柯文哲：本來就該發脾氣

2019-09-17 10:37

還地於民後4年 二水分駐所終於落成

2019-09-16 15:57

高雄輕軌二階車輛 17至19日進行夜間測試

2019-09-16 12:58

日月潭紅茶三度登上國宴殿堂 蔡英文親手搖珍珠奶茶

2019-09-16 16:26

退役中校過101歲生日 原來長壽秘訣有這些

2019-09-16 17:48

200元夜市抵用券上路 桃園4大夜市1100攤商都可消費

2019-09-16 21:00

大師朱銘作品苗縣府迎人 希望會心一笑充滿正能量

2019-09-16 14:38

蔡英文明天親赴雲林 勸進蘇治芬選立委

2019-09-16 18:31

5歲通過泡茶師認證 家人強調：儀態、靜心最重要

2019-09-16 13:15

重磅整軍！盧秀燕人事調整 有給職顧問錢怡君回新聞圈

2019-09-17 11:16

影／員林果菜市場成立60周年 周末逛滿額抽大獎

2019-09-16 15:19

都想賭一把…高麗菜超種亮紅燈

2019-09-16 23:54

高雄岡山樂群村古蹟眷舍以住代護 9月21日起開放看屋

2019-09-16 15:35

森林中的美術館、圖書館！ 台中綠美圖動工了

2019-09-16 14:38

台中綠美圖引風遮陽 打造涼爽建築

2019-09-16 15:36

世界首座美術館、圖書館共構 台中綠美圖動工

2019-09-16 23:30

同框韓國瑜 台南立委參選人林燕祝成立聯合競選總部

2019-09-16 17:48

高雄輕軌二階 17日起夜間試車

2019-09-16 23:39

北市老年人口占比六都第一 約3.8萬失智症者

2019-09-16 12:36

空勤總隊齊拜大甲媽求壓轎金 祈求飛行員救人平安

2019-09-16 15:39

清泉崗門戶計畫 林佳龍：都拖半年了 盼中市府加速補件

2019-09-17 10:25

桃園無人自駕車 規畫年底上路

2019-09-16 23:25

全國首創 邀民眾到憲光二村當臨演、手作眷村料理

2019-09-16 15:48

大甲、清水火車站前廣場 被電動自行車占領

2019-09-16 23:59

台南「龍貓彩繪村」內正打造「大內小賣所」 年底開放

2019-09-17 10:01

引道多了紅燈 淡水會勘增右轉專用燈號

2019-09-16 18:51

視察雲林新風系統 教育部允諾再補460萬改善校園

2019-09-16 17:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top