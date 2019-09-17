勞工局辦戲劇巡演 盼尊重多元文化

2019-09-17 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北目前外籍移工數已達到9萬7937人，新北勞工局連續7年舉辦「移工多元文化戲劇校園巡演」，讓學生從小認識與尊重多元文化，外勞服務科長廖武輝說，現在新住民的孩子也越來越多，藉由戲劇表演也讓新住民藉此與孩子分享自己國家的文化。

勞工局長陳瑞嘉說，今年由「六藝劇團」和「如果兒童劇團」創作新劇碼，校園的《驚奇四超人》，社區的《阿拉丁與奇幻四國》、《異星特攻隊》，進行總共45場次的多元文化戲劇巡迴演。

陳瑞嘉表示，透過劇情演繹，引領更多民眾正確認知不同國家的文化特色與風俗習慣，才能尊重與包容移工的多元文化，演出中還有現場有獎徵答贈送小禮物等活動。

新北勞工局指出，由於移工長年對台灣經濟發展、公共建設及家庭照顧有很大貢獻，多元文化深植國人日常生活當中，因此透過巡演認識多元文化，今年9月10日在樹林區武林國小首場演出，將持續到11月7日分別在25所國小演出。

勞工局說，今年也擴大到戶外及圖書館辦理20場次，9月21日在鶯歌光點美學館登場，並陸續在八里十三行博物館、淡水海關碼頭、板橋車站中軸廣場、新店碧潭東岸廣場、斬龍山遺址文化公園等場地巡迴演出。