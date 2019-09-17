台北市立動物園zoo mall規畫案出包 柯文哲：本來就該發脾氣

台北市立動物園「Zoo Mall」基地爭議不斷，如今傳出台北市長柯文哲因不滿「Zoo Mall」規劃案出狀況，氣到在內部會議上大發脾氣。

對此，柯文哲今受訪時表示，本來就應該發脾氣啊，公務員常這樣，有問題要舉手，分工不合作，是目前這政府組織最大問題。