親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

索國在中共國慶前與我斷交 吳釗燮：為消滅台灣主權

公懲會委員長石木欽因不當招待請辭 總統府今免職

議員批北市花博場館租借疑不公 官員允諾查明

2019-09-16 18:31聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北花博公園廣場人氣旺，每半年開放一次場地租借，預約後半年場地檔期，但台北市議會今天財政部門質詢，台北市議員戴錫欽表示，他接獲陳情，有申請人獲准租借場地，靠轉租攤位獲利，甚至少數申請人屢屢成功搶到熱門場地，質疑北市府審核把關機制有問題；台北市產發局林崇傑坦言，應該訂一個公開透明的遊戲規則，後續會查明，並訂定改善方案。

戴錫欽表示，鄰近圓山捷運站的花博公園「圓山廣場」，分成4大活動場地，包括長廊廣場全區（含A、B區）、入口廣場、花海廣場，其中，入口廣場靠近捷運站、人潮最多。

戴錫欽指出，根據「台北市花博公園展館場地租用須知」，申請人獲准租借場地，不能轉讓、分租，但每次廣場舉辦活動，幾乎充斥帳篷，且至少20頂起跳，還分成好幾個攤位，他又接獲陳情，很多申請人會轉包給其餘攤商，等於違反相關規定。

戴錫欽調閱資料發現，從2018年至2019年，花博公園的入口廣場共核准107場、辦280天活動，花海廣場共核准90場、166天活動，其中有8家公司的申請連絡窗口，不僅是同一人，在上述兩個廣場共取得32場、105天活動，若以20個攤位計算，每攤轉租5000元，粗估至少營收上千萬元。

面對戴錫欽追問，是否涉及人謀不臧或關說？台北市會展產業發展基金會代表表示，沒有人謀不彰情形，但肯定會有各方關切；台北市產發局林崇傑也說，應該訂一個公開透明的遊戲規則，之後會查明，最快2周回覆改善方法。

台北市議會今天財政部門質詢，台北市議員戴錫欽表示，他接獲陳情，有申請人獲准租借花...
台北市議會今天財政部門質詢，台北市議員戴錫欽表示，他接獲陳情，有申請人獲准租借花博公園廣場，靠轉租攤位獲利。記者張世杰／攝影
分享

北市戴錫欽花博
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

北市房屋稅明年降至0.6% 新北仍依規定維持1.2%

2019-09-16 19:25

中秋慰問金發放 礦工福利仍不如農漁

2019-09-16 18:52

汐止福德三路要增左轉道 路面太窄難行

2019-09-16 18:51

引道多了紅燈 淡水會勘增右轉專用燈號

2019-09-16 18:51

預防腸病毒 三重先嗇宮贈學校洗手乳

2019-09-16 18:50

金山水尾海岸頻傳滑倒 地方盼設步道

2019-09-16 18:49

塭仔圳都市計畫案20年未解 預計2020啟動市地重劃

2019-09-16 17:32

北市防登革熱稽查 24處工地積水受罰

2019-09-16 15:36

手捧十三行博物館 傾斜17度角建築變身杯子

2019-09-16 14:30

安坑輕軌進度62%拚2021完工 侯友宜登橋塔視察

2019-09-16 14:20

取消強制待轉 汐止這2路口機車可與汽車內側左轉

2019-09-16 13:27

北市老年人口占比六都第一 約3.8萬失智症者

2019-09-16 12:36

中秋過後沒吃完月餅怎麼辦？ 放心拿來炒飯依舊美味

2019-09-16 09:18

學校50公尺內設夾娃娃機 北市將罰

2019-09-15 23:33

議員建議中大型犬搭捷運 北捷：暫不考慮

2019-09-15 23:29

無人機發威！ 新北揪23違規整地、16違建

2019-09-15 23:02

月餅吃不完「炒成飯」 剩食比創意

2019-09-15 22:59

淡海輕軌登月打卡 延至月底

2019-09-15 22:58

新北添3社宅 預計招租1381戶

2019-09-15 22:57

新店浮筒自行車道 遇颱能「收路」

2019-09-15 22:53

十三層遺址 垃圾、治安問題浮現

2019-09-15 22:52

reBAG袋袋相傳 閒置購物袋 借給需要的人

2019-09-15 22:50

北市減塑 環保袋可換專用垃圾袋

2019-09-15 22:49

淡海輕軌「登陸月球」打卡熱點夯 展期延長到9月底

2019-09-15 17:10

出動無人機巡違建 新北市工務局：勿挑戰市府執法底線

2019-09-15 16:56

北捷淡水站轉乘停車場地坪改善 80天車位數彈性調整

2019-09-15 15:09
看更多

熱門文章

「美人腿公主」選拔吸睛 20歲女大生奪冠成代言人

2019-09-15 22:07

動作快！台南第二期設備汰換補助即日起受理申請

2019-09-16 15:28

回信了！ 台灣宮廟帽揚名 挪威選手盼明年到順澤宮參訪

2019-09-16 10:41

太平雲梯四季之美 返鄉青年攝影師分享美拍心得

2019-09-15 15:48

玄！老伯全身痠痛 清老宅發現門口多了7個骨灰罈

2019-09-16 12:25

森林中的美術館、圖書館！台中綠美圖動工

2019-09-16 11:29

取消強制待轉 汐止這2路口機車可與汽車內側左轉

2019-09-16 13:27

今晚起八德桃園大園停水11小時 影響1萬2200戶

2019-09-16 11:07

中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18

中秋連假高雄未見壅塞人潮 業者：陸客沒來消費力下降

2019-09-15 22:06

新北添3社宅 預計招租1381戶

2019-09-15 22:57

李佳芬祖墳違葬未陳述意見 雲林縣府：明首罰3萬

2019-09-16 15:04

影／柯文哲新竹快閃簽書會 柯爸柯媽帶水餃探班

2019-09-15 19:59

行政院前瞻計畫補助1.8億元 台東城鎮之心南迴驛今動土

2019-09-16 11:31

「萬壽果」營養超豐富 今年量多質佳農改場呼籲多吃

2019-09-16 09:12

台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26

影／南投拔河小將「泰」猛　撂倒地主奪亞洲盃男女雙冠

2019-09-15 21:53

中秋過後沒吃完月餅怎麼辦？ 放心拿來炒飯依舊美味

2019-09-16 09:18

年初被批像墓仔埔 林右昌：正光公園已煥然一新

2019-09-16 14:40

台中太平獼猴吃農作 農業局：有危害獵捕或宰殺不違法

2019-09-16 12:47

國4豐原高架橋拆除 國豐路10天單向封閉

2019-09-16 10:56

高雄輕軌二階車輛 17至19日進行夜間測試

2019-09-16 12:58

安坑輕軌進度62%拚2021完工 侯友宜登橋塔視察

2019-09-16 14:20

影／體驗餵小牛陳佩琪完勝 柯文哲自爆：從來沒有餵過奶

2019-09-15 20:25

廟會衝突多 警方推簽公約自律

2019-09-15 22:52

大師朱銘作品苗縣府迎人 希望會心一笑充滿正能量

2019-09-16 14:38

5歲通過泡茶師認證 家人強調：儀態、靜心最重要

2019-09-16 13:15

退役中校過101歲生日 原來長壽秘訣有這些

2019-09-16 17:48

P-bike20多輛遭棄 有人未刷卡硬扯

2019-09-15 23:37

無人機發威！ 新北揪23違規整地、16違建

2019-09-15 23:02

檳榔轉種無花果 6旬翁架網站銷售

2019-09-15 23:18

十三層遺址 垃圾、治安問題浮現

2019-09-15 22:52

影／員林果菜市場成立60周年 周末逛滿額抽大獎

2019-09-16 15:19

中市購屋爭議 終止契約最多

2019-09-15 23:55

影／容易車禍5習慣 高市警分局邀孩童告訴你

2019-09-15 20:17

彰化警方房事問題多 二水所後有大埔莿桐福興員南

2019-09-16 18:51

2019屏東伴手禮暨好店出爐 潘孟安：一定大力行銷

2019-09-16 15:59

赤科山賞金針花 遊客覓食難

2019-09-15 23:36

公園違停難開罰 竹縣擬授權鄉鎮

2019-09-15 23:35

議員建議中大型犬搭捷運 北捷：暫不考慮

2019-09-15 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top