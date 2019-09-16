議員批北市花博場館租借疑不公 官員允諾查明

2019-09-16 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北花博公園廣場人氣旺，每半年開放一次場地租借，預約後半年場地檔期，但台北市議會今天財政部門質詢，台北市議員戴錫欽表示，他接獲陳情，有申請人獲准租借場地，靠轉租攤位獲利，甚至少數申請人屢屢成功搶到熱門場地，質疑北市府審核把關機制有問題；台北市產發局林崇傑坦言，應該訂一個公開透明的遊戲規則，後續會查明，並訂定改善方案。

戴錫欽表示，鄰近圓山捷運站的花博公園「圓山廣場」，分成4大活動場地，包括長廊廣場全區（含A、B區）、入口廣場、花海廣場，其中，入口廣場靠近捷運站、人潮最多。

戴錫欽指出，根據「台北市花博公園展館場地租用須知」，申請人獲准租借場地，不能轉讓、分租，但每次廣場舉辦活動，幾乎充斥帳篷，且至少20頂起跳，還分成好幾個攤位，他又接獲陳情，很多申請人會轉包給其餘攤商，等於違反相關規定。

戴錫欽調閱資料發現，從2018年至2019年，花博公園的入口廣場共核准107場、辦280天活動，花海廣場共核准90場、166天活動，其中有8家公司的申請連絡窗口，不僅是同一人，在上述兩個廣場共取得32場、105天活動，若以20個攤位計算，每攤轉租5000元，粗估至少營收上千萬元。