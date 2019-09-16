中秋慰問金發放 礦工福利仍不如農漁

2019-09-16 18:52 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



新北市礦工慰問金上週轉入帳戶中，一年才兩千元的補貼，跟農民漁民每月七千多元的福利相距甚遠，許多瑞芳退休礦工深感不平。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市礦工慰問金上週四轉入帳戶中，一年才兩千元的補貼，跟農民漁民每月七千多元的福利相距甚遠，許多瑞芳退休礦工深感不平，期望透過礦業退休交流協會與市議員多方努力，繼續為老礦工們爭取，讓許多經濟弱勢的礦工得到應有的補貼。

礦工慰問金在前議員顏世雄爭取下，已發放至第七年了，一年兩千元的補貼，雖然不多，但也足以好好過中秋。

市議員林裔綺表示，提醒有申請的民眾，記得刷簿子看看金額是否匯入，如有沒收到等疑問，歡迎至服務處詢問解決。

中秋連假過後，市議員林裔綺服務處收到經濟部回函，提及爭取老年礦工津貼之事，建議以照顧社會弱勢團體模式，由政府社會、勞工、健保機關提供協助，然而礦業都有抽取部分生產所得作為礦業基金，這筆錢市府如何分配，如何照顧到職業病之下的老礦工，實是需要關注的議題。

新北市礦業退休交流協會總幹事廖拱信表示，礦工們早年因工作環境、待遇不佳，時常在私人礦業煤廠替換，因此當政府廢棄礦坑營運後，老礦工們拿到的資遣費相當少，再加上礦工們多是走投無路才選擇入坑，回到社會很難再有一技之長，期望日後繼續透過爭取，喚醒社會對能源奇蹟英雄們的重視，讓年紀頗大的老礦工們都能得到良好的社會幫助。