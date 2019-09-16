金山水尾海岸頻傳滑倒 地方盼設步道

2019-09-16 18:49 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山水尾神秘海岸遊客走在海蝕平台上也讓遊客滑倒摔傷案件頻傳，立委黃國昌國會辦公室會勘，希望能夠增設步道。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 金山水尾神秘海岸，因為好萊塢電影「沉默」爆紅，假日吸引不少遊客朝聖，不過走在海蝕平台上也讓遊客滑倒摔傷案件頻傳，為了發展觀光也要兼顧遊客的安全，今（16）日立委黃國昌國會辦公室會勘，希望能夠增設步道讓觀光休憩更安全。

立委黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫指出，水尾神秘海岸爆紅，每到假日就吸引許多慕名而來，不過遊客行走的海蝕平台上常有清苔生成，一不小心就會滑倒相當危險，為了發展觀光也要兼顧遊客的安全，邀集相關單位辦理會勘，希望能夠將舊有步道整理或是頻估增設海岸步道讓觀光休憩更安全。

其實在海巡水尾安檢所旁山上原本有一條過往居民行走的步道通往神秘海岸，不過越來越少人行走，又多為林投樹與雜草所佔據

北觀處也提出，若要再重新開放也必須考慮地質穩定性與安全性，而要在海岸增設海岸步道又有海岸管理法需要考量，因此今天會與林務局將會議中提案帶回評估。

立委黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫表示，神秘海岸擁有豐富海蝕地景，穿越一線天海蝕洞，就可以看到海天一色的壯闊美景，還可以遠眺野柳岬，但是隨著潮汐遊客能夠行走站立的海蝕平臺也會有所變動，為了遊客的旅遊安全，希望能夠有更安全的觀光設施規劃，因此也要求北觀處及相關局處要在一個月內找專家來現地評估並且給予答覆，避免再讓意外破壞旅遊的好心情。