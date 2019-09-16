塭仔圳都市計畫案20年未解 預計2020啟動市地重劃

2019-09-16 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市政府「新泰塭仔圳市地重劃」在今年6月18日內政部審議通過，為讓民眾更瞭解都更內容，城鄉局將於9月16日、9月17日、9月23日3天在新莊及泰山舉辦6場都市計畫公開展覽說明會。今在新莊區公所舉行第一場說明會，吸引近300位民眾到場，城鄉局表示，市地重劃將配合都市計畫發布期程接續辦理，預定2020年啟動市地重劃作業。

位於新北市新莊、泰山交界的塭仔圳都市計畫區，重劃總面積398公頃，塭仔圳除了是新北市都市中心點，也是搭乘機場捷運進入新北市的門面，但周圍蓋起鐵皮工廠和老舊社區，市容雜亂，惡劣的環境與狹窄的巷弄，不但危及到市民居住安全，甚至曾多次發生火災等事件，造成消防員在搶救時不幸殉職，嚴重危及公安。

新北市府於2015年展開市地重劃作業，卻遭逢地方既有房屋排除重劃、工廠搬遷等抗爭，導致全案被內政部退回，去年底城鄉局重送都市計畫，終於在今年6月18日內政部審議通過，細部計畫也在7月11日新北都委會審議通過。城鄉局表示，經與地方自救會溝通後，爭取到地方的認同，並展開巡迴說明會。

城鄉局今在新莊區公所舉辦第一場說明會，有近300名居民前往現場，詢問有關市地重劃期程、重劃後領回土地比例，以及地上工廠拆遷措施等問題，新北市地政局及經發局表示，市地重劃將配合都市計畫發布期程接續辦理，預定2020年將啟動市地重劃作業；另，針對工廠搬遷設廠部分，經發局表示，已在今年的8月28日及9月12日邀集區內工廠廠商及不動產業者召開2場說明會，盼協助廠商尋覓土地合法建設。