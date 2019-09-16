北市防登革熱稽查 24處工地積水受罰

2019-09-16 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



因應近年8到10月高溫多雨為登革熱好發季節，大台北地區8月又爆出本土性登革熱病例，北市環保局8月間於749處營建工地及95處資源回收場，加強防堵登革熱疫情擴散稽查，今天公布結果，共24處工地有積水孳生孑孓的情況，因此依廢棄物清理法開罰1200元，違規工地隨後也已改善，複查合格。

環保局水質病媒管制科長陳浩一指出，北市資源回收場因資收物堆置戶外無遮雨棚的場地，雨後容易讓空瓶罐、輪胎等回收物積水，成為大量蚊蟲孳生源，因此都有要求95家民間資收場業者加強場內作業區及周邊環境巡檢清除孳生源並每季噴藥消毒一次，這次稽查暫無發現違規情況。

至於24處檢查不合格的營建工地，陳浩一說，主要狀況是水桶瓶罐在雨後沒有清除積水，成為蚊蟲孳生源，經開罰後，業者於複查時都已改善；環保局則會持續派員每月不定期針對各工地進行稽查，要求工地人員平時應做好環境清理工作，避免工區積水或垃圾堆置造成病媒蚊孳生。