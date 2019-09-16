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安坑輕軌進度62%拚2021完工 侯友宜登橋塔視察

2019-09-16 14:20聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北捷運三環六線將在2030年串起，其中安坑輕軌整體進度已達62%，目標2021年完工、2022年通車。新北市長侯友宜日前也到安坑輕軌，擔任「一日工頭」，親自了解安坑輕軌工程中的安心橋橋體鋼桁架吊裝作業內容，並慰勞施工團隊。

由於安心橋跨越新店溪，施工過程相對困難。新北捷運局長李政安表示，安心橋在新店溪河中僅落下兩墩，橋塔因需要負荷橋體的主要重量，設計上為10度傾角的A型塔柱，並採用鋼箱型結構。

橋塔高達130公尺、重量約3450噸，橋塔基礎則以42根全套管基樁，深入河底35公尺並釘入岩盤，日前橋塔完工後，正進行43個單元的橋體鋼桁架吊裝，以及搭配安裝12對斜張絞索，以穩定橋體鋼桁架，並藉225公尺橋體鋼桁架跨越新店溪深槽行水區，成為國內少見的超高橋塔與超大跨度的軌道橋。

侯友宜表示，安坑輕軌與捷運環狀線在十四張站交會，完工通車後將大幅提升安坑地區捷運轉乘便利性，而安心橋是國內首座單塔斜張桁架複合式軌道橋，未來將成為新店地區的新地標，在安心橋塔完成後，目前已進入橋體鋼桁架吊裝及斜張絞索安裝作業，讓安心橋的工程，接合最後的空隙，逐步朝向「全橋合龍」邁進。

侯友宜強調，透過捷運工程帶動地方建設，縮短區域發展的差距，安坑輕軌整體進度目前已達62%，預計2021年完工、2022年通車，安坑輕軌除了連接新店與安坑地區的交通外，同時串連沿線自然與人文景觀；且輕軌的建置與使用有助降低環境的碳排放，讓民眾享受交通建設的便利性時，對於環境保護也盡一分心力。

新北市長侯友宜日前到安坑輕軌，擔任「一日工頭」，親自了解安坑輕軌工程中的安心橋橋...
新北市長侯友宜日前到安坑輕軌，擔任「一日工頭」，親自了解安坑輕軌工程中的安心橋橋體鋼桁架吊裝作業內容，並慰勞施工團隊。圖／新北市捷運局提供
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新北市長侯友宜日前到安坑輕軌，了解安坑輕軌工程中的安心橋橋體鋼桁架吊裝作業內容。...
新北市長侯友宜日前到安坑輕軌，了解安坑輕軌工程中的安心橋橋體鋼桁架吊裝作業內容。圖／新北市捷運局提供
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新北市長侯友宜日前到安坑輕軌，了解安坑輕軌工程中的安心橋橋體鋼桁架吊裝作業內容。...
新北市長侯友宜日前到安坑輕軌，了解安坑輕軌工程中的安心橋橋體鋼桁架吊裝作業內容。圖／新北市捷運局提供
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輕軌捷運環狀線
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