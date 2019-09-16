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北市老年人口占比六都第一 約3.8萬失智症者

2019-09-16 12:36聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市府今天舉行國際失智月行銷活動，面對失智症者將隨老年人口增加，北市今年3月率先全國推出縣市版失智症行動計畫，市長柯文哲今在計畫啟動儀式中也說明，北市府將整合各局處資源，從社區發展合適失智症者的照顧服務與課程。

台北約有260多萬人口，65歲以上長者已有46萬多人，占比17.64%高於全國平均的14.94%，位居六都第一；若以65歲以上失智盛行率約為8%推估，北市約有3.8萬名失智症者。

柯文哲表示，北市4年內65歲以上長者占比將提高到20%，屆時失智症者也將增加，因為老化本身就是發生失智症的最大因素；北市為此也推出失智症行動計畫來發展多元照顧服務，由北市長期照顧委員會中的失智網絡小組，負責整合市府內部有關照顧服務失智症的資源，包含衛生、社會、教育、警察、消防、勞動、交通局等單位。

柯文哲說，但針對失智症個案，主要仍透過各種社區營造，利用健康中心、聯合醫院、老人照顧中心來篩檢出疑似患者，再轉介到醫院診斷，確診後由北市現有的5處失智共照中心及24處失智服務據點，針對個案狀況、需求，提供合適的整合照顧。

市民蘇美綺說，她的父親5、6年前有日夜顛倒、情緒反應等情況，後來確診為失智症，她也因此結束在外地的工作，回家陪伴，初期父親沒病識感，家人也覺得不用如此大費周章，讓她很困擾，後來透過老人服務中心、聯合醫院介紹才找到睿智學堂等課程，透過音樂、園藝、手作等課程，讓父親走出家門與人互動，減緩失智症惡化，她也因此慢慢回到職場。

面對失智症者將隨老年人口增加，北市府推出縣市版失智症行動計畫，今天在國際失智月行...
面對失智症者將隨老年人口增加，北市府推出縣市版失智症行動計畫，今天在國際失智月行銷活動中由市長柯文哲主持啟動儀式。記者翁浩然／攝影
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面對失智症者將隨老年人口增加，北市府推出縣市版失智症行動計畫，今天在國際失智月行...
面對失智症者將隨老年人口增加，北市府推出縣市版失智症行動計畫，今天在國際失智月行銷活動中由市長柯文哲主持啟動儀式。記者翁浩然／攝影
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失智症柯文哲
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