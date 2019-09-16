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宅男行不行？美喜劇如何爆破社會不平等

泰山4社區合作 打造旗艦福利化社區

2019-09-16 11:50聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北泰山面臨人口老化及外流問題，大科、貴和、中泰和黎明等社區決定合作打造泰山旗艦型福利化社區，要讓位於山腳下社區發轉為健康樂活的幸福社區，泰友里長莊永任也說，社區也成立小太陽校外巡邏隊，由志工巡視校園外圍，確保學童的安全。

大科社區理事長蔡黃阿員說，社區位於山坡地，早年民眾以種稻、竹子維生，後來因為中山高速公路興建，將該地一分為二，導致農田稻作逐漸沒落，年輕人外移當地人口出現老化住況。

蔡黃阿員說，向社會局申請關懷據點、銀髮俱樂部、惜食共餐點，也申請參與式預算，讓社區長輩每天都可以到據點活動、共餐，但獨樂樂不如眾樂樂，在專業老師輔導下，聯合貴和、中泰和黎明3社區，申請成為旗艦型計畫。

社區旗艦計畫必須提供健康促進課程，包含養生保健、人際關係、口腔運動、桌遊、魔術，另也有培訓動健康、按摩、刮痧等種子老師，師資之一的吳珮蓉也在社區內帶領桌遊、魔術等活動，讓長輩、小孩樂在其中。

泰友里長、中泰社區理事長莊永任也說，社區內有明志國小，因此據點內也成立巡邏隊，由志工在學校外圍巡視，若上課期間在校外出現學生逗留、徘徊，就會向前聯繫並聯絡校方，適時保護學童。

社會局表示，泰山旗艦型社區由大科社區擔任「母雞」，再由其他社區配合一起推動福利化社區，過去還有板橋5社區合作的「湳仔水岸新樂園」、土城6社區合作的「美麗大頂埔聯合社區」、瑞芳5社區合作的「黃金旗艦社區」，協助地方發展與照顧長輩。

新北泰山面臨人口老化及外流問題，大科、貴和、中泰和黎明等社區決定合作打造泰山旗艦...
新北泰山面臨人口老化及外流問題，大科、貴和、中泰和黎明等社區決定合作打造泰山旗艦型福利化社區。圖／新北社會局提供
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新北泰山面臨人口老化及外流問題，大科、貴和、中泰和黎明等社區決定合作打造泰山旗艦...
新北泰山面臨人口老化及外流問題，大科、貴和、中泰和黎明等社區決定合作打造泰山旗艦型福利化社區，並提供健康促進課程。圖／新北社會局提供
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新北泰山面臨人口老化及外流問題，大科、貴和、中泰和黎明等社區決定合作打造泰山旗艦...
新北泰山面臨人口老化及外流問題，大科、貴和、中泰和黎明等社區決定合作打造泰山旗艦型福利化社區，並提供健康促進課程。圖／新北社會局提供
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