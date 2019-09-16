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中秋過後沒吃完月餅怎麼辦？ 放心拿來炒飯依舊美味

2019-09-16 09:18聯合報 記者王敏旭╱即時報導

中秋連假將進入尾聲，親朋好友送的月餅沒吃完怎麼辦？新北環保局找來4位局處首長，進行月餅料理大PK，分別用咖哩、蛋黃口味的月餅做成「月餅炒飯」，不過衛生局長陳潤秋說，美味但熱量高，記得要多吃蔬菜。

新北環保局長劉和然說，中秋節到來月餅多，東西怕吃剩、怕吃壞身體、萬一月餅沒有吃完怎麼辦？不過有同仁發現「月餅炒飯」食譜，可以向民眾宣導、實踐惜食不浪費的精神，因此找來其他3衛局長，進行主廚PK賽。

環保局長劉和然及衛生局陳潤秋組成「保生隊」，交通局長鍾鳴時及農業局長李玟組成「交農隊」。「保生隊」烹飪出「烏魚子月餅炒飯」、「交農隊」則端上「咖哩月餅炒飯」，最後經環保隊員評分由「交農隊」勝出。

鍾鳴時說，把剩餘食材進行處理，對生態環境是最好的肯定。劉和然則說，月餅吃太多對身體不好、沒吃完又對環境破壞，才特地準備月餅炒飯。陳潤秋提醒，月餅炒飯很美味但熱量高，飲食須節制並記得多吃蔬果，才能平均營養。

負責講評的環保局隊員「美麗姊」也親自示範月餅炒飯，食材包括切小塊的月餅、隔夜飯、豬肉絲、青蔥、洋蔥、彩椒、紅蘿蔔、玉米、香菇、小黃光、食用油、醬油、鹽、胡椒。

美麗姊說，先讓鍋子加熱，再倒一點油爆香，並把洋蔥炒到有點糖化，香味有了把料撥到旁邊，加入肉絲拌炒，肉變色別太熟，就能把飯放進來，接著把飯拌鬆與食材炒在一起，並從鍋邊下醬油，最後再把切小塊的月餅放入就能完成。

中秋連假將進入尾聲，親朋好友送的月餅沒吃完怎麼辦？新北環保局找來4位局處首長，進...
中秋連假將進入尾聲，親朋好友送的月餅沒吃完怎麼辦？新北環保局找來4位局處首長，進行月餅料理大PK，分別用咖哩、蛋黃口味的月餅做成「月餅炒飯」。圖／新北環保局提供
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