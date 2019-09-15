無人機發威！ 新北揪23違規整地、16違建

2019-09-15 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北報導



新北市拆除大隊將無人機做為巡查工具。 圖／新北市工務局提供 分享 facebook

新北市違章建築拆除大隊自4月起將無人機做為巡查工具，並把林口、樹林、五股、八里4大行政區列為大型鐵皮屋違建熱區，截至8月底已巡查23處違規整地，查獲建造大型鐵皮屋違建共16件，皆依建築法及相關行政程序處分。

拆除大隊指出，新北市從今年起啟動無人飛行載具（UAV）違建熱區巡查，將林口、樹林、五股、八里等4大區列為大型鐵皮屋違建熱區，若在巡查發現有整地建造施工情形，即要求勒令停工、優先拆除，並移送新北市農業局、地政局、城鄉局依法令處分。

今年6月發現在五股民義路有處保護區農地，建造大型鐵皮屋，面積廣達1500平方公尺，嚴重破壞農地及水土保持，經取締後已在近日派工強制拆除。據統計，自今年4月至8月底，已巡查23處違規整地、16件大型鐵皮屋違建，皆已依建築法及相關行政程序處分，並要求在期限內改善。

新北市工務局長朱惕之表示，重大違建鐵皮屋都優先拆除，沒有妥協餘地；拆除大隊也表示，經取締卻未完成改善者，為確保山坡地安全及自然景觀，將派工徹底拆除，執行絕對零容忍。

此外，為落實農地合法使用並維護水土安全，市府將持續對轄內的山坡、農地及熱區加強巡查，無論是整地或是蓋違章，若未真正做農業使用者，甚至出租大型鐵皮屋違建牟利者，都會被開罰及強制拆除。