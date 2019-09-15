淡海輕軌「登陸月球」打卡熱點夯 展期延長到9月底

2019-09-15 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



淡海輕軌推出中秋系列活動，把月亮跟幾米公共藝術結合出「漂浮月亮找玉兔」及「阿姆斯壯登陸月球」等網美打卡點，吸引旅客前來搭乘。新北捷運公司表示，連假期間這2個拍照點吸引遊客駐足，因此決定將3天展期，延長到月底，讓更多人可以前來發揮創意拍出特色照。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，原訂展覽僅有連假3天，但民眾反映希望可延長期限，再加上也不希望公共藝術才裝上去就馬上拆掉，因此決定延長到本月底。

吳國濟說，這次活動吸引許多從外地來、首次搭乘輕軌的旅客，客群明顯增加，未來公共藝術也會搭配其他各種不同的主題活動，讓公共藝術更有生命力，走進民眾的生活，不過「咬一口月餅」限量一日票，只有到今天。

新北捷運公司為有效疏運人潮，連假三天上午10點到下午5點的觀光尖峰時刻，調整班距為12分鐘一班；另外淡海輕軌限量版一日券「咬一口月餅」，將輕軌造型的月餅印在票套上，成為另類拍照道具，每日限量500份。新北捷運公司表示，連假第一天有民眾在清晨5點30分就在排隊等購買，今天已是購買的最後一天。