出動無人機巡違建 新北市工務局：勿挑戰市府執法底線

2019-09-15 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市違章建築拆除大隊自4月起，將無人機作為巡查工具，並把林口、樹林、五股、八里4大行政轄區列為大型鐵皮屋違建熱區，截至8月底，已巡查23處違規整地，16件大型鐵皮屋違建，皆已依建築法及相關行政程序處分，新北市工務局長朱惕之表示，重大違建鐵皮皆優先拆除，沒有妥協餘地。

拆除大隊指出，從今年起，新北市啟動無人飛行載具（UAV）違建熱區巡查，將林口林口、樹林、五股、八里等4大區列為大型鐵皮屋違建熱區，若在巡查發現有整地建造施工情形，即要求勒令停工、優先拆除，並移送新北市農業局、地政局、城鄉局，依照法令處分。

今年6月拆除大隊發現，五股民義路有處保護區農地建造大型鐵皮屋的行為，面積廣達1500平方公尺，嚴重破壞農地並影響水土保持，經取締後，已在近日派工強制拆除。依據統計，自今年4月起到8月底，已巡查23處違規整地、16件大型鐵皮屋違建，皆已依建築法及相關行政程序處分，並要求在期限內改善。

朱惕之表示，重大違建鐵皮皆優先拆除，沒有妥協餘地，並呼籲不肖業者，切勿輕忽市府執法決心。拆除大隊也表示，經取締卻未完成改善者，為確保山坡地安全及自然景觀，將派工徹底拆除，執行絕對零容忍。