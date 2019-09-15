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出動無人機巡違建 新北市工務局：勿挑戰市府執法底線

2019-09-15 16:56聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市違章建築拆除大隊自4月起，將無人機作為巡查工具，並把林口、樹林、五股、八里4大行政轄區列為大型鐵皮屋違建熱區，截至8月底，已巡查23處違規整地，16件大型鐵皮屋違建，皆已依建築法及相關行政程序處分，新北市工務局長朱惕之表示，重大違建鐵皮皆優先拆除，沒有妥協餘地。

拆除大隊指出，從今年起，新北市啟動無人飛行載具（UAV）違建熱區巡查，將林口林口、樹林、五股、八里等4大區列為大型鐵皮屋違建熱區，若在巡查發現有整地建造施工情形，即要求勒令停工、優先拆除，並移送新北市農業局、地政局、城鄉局，依照法令處分。

今年6月拆除大隊發現，五股民義路有處保護區農地建造大型鐵皮屋的行為，面積廣達1500平方公尺，嚴重破壞農地並影響水土保持，經取締後，已在近日派工強制拆除。依據統計，自今年4月起到8月底，已巡查23處違規整地、16件大型鐵皮屋違建，皆已依建築法及相關行政程序處分，並要求在期限內改善。

朱惕之表示，重大違建鐵皮皆優先拆除，沒有妥協餘地，並呼籲不肖業者，切勿輕忽市府執法決心。拆除大隊也表示，經取締卻未完成改善者，為確保山坡地安全及自然景觀，將派工徹底拆除，執行絕對零容忍。

此外，為了落實農地的合法使用，並維護水土安全，市府將持續對轄內的山坡、農地及熱區加強巡查，無論是整地或是蓋違章，若未真正做農業使用者，甚至出租大鐵違建牟利者，都會被開罰及強制拆除，對於影響公安的違建絕對零容忍，民眾切勿挑戰市府依法執行的底線。

新北市違章建築拆除大隊將無人機作為巡查工具，截至8月底，已巡查23處違規整地，1...
新北市違章建築拆除大隊將無人機作為巡查工具，截至8月底，已巡查23處違規整地，16件大型鐵皮屋違建。圖／新北市工務局提供
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新北市拆除大隊將無人機作為巡查工具，被取締為違建卻未完成改善者，拆除大隊將派工拆...
新北市拆除大隊將無人機作為巡查工具，被取締為違建卻未完成改善者，拆除大隊將派工拆除，執行絕對零容忍。圖／新北市工務局提供
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新北市違章建築拆除大隊自4月起，將無人機作為巡查工具，並把林口、樹林、五股、八里...
新北市違章建築拆除大隊自4月起，將無人機作為巡查工具，並把林口、樹林、五股、八里4大行政轄區列為大型鐵皮屋違建熱區。圖／新北市工務局提供
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違建農地
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