新店首創可移動式車道 遇到颱風還可移除棧道

2019-09-15 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市新店區除了著名觀光景點碧潭外，近日又多了一條135公尺、全台首創可移動式的自行車道，以延伸碧潭觀光結合青潭地區的人行、自行車動線，讓民眾前來碧潭除了能體驗現今僅存的新店渡船文化外，還能騎著單車欣賞沿途風光。

隨著新店溪右岸自行車系統發展完善，民眾對於都市休憩環境意識的需求提高，希望增加新店溪右岸渡口至青潭溪口的自行車路徑，新店區公所區長林煌源表示，原定施工的自行車路線擬影響到新店渡及碧潭旁的市定古蹟「瑠公圳引水石」，評估1年後採浮筒牽引道的設計。

瑠公圳引水石硿為國定古蹟，早期由人力開鑿而成的石硿，具有從新店溪引水灌溉大文山區農田的效益，但時日已久，取水口已高於新店溪的水位，石硿已無引水功能，如今只提供民眾實地走訪了解前人開墾的辛勞。

新北市水利局表示，興建碧潭到青潭路段的水岸自行車道時，已考量對環境及文化景觀的影響，因此以浮筒牽引道的方式，如遇颱風或是汛期，整段浮筒棧道均可移除，並不會影響新店渡的渡船頭和引水石硿。