朱銘太極新作發表雲門舞者助陣 蘇貞昌到場

2019-09-14 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



朱銘美術館今晚舉行20周年館慶，朱銘睽違十多年今天發表新作「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」，晚間開幕典禮賓客雲集，林懷民率雲門舞者演出「太極門下舞水月」共襄盛舉，行政院長蘇貞昌到場。朱銘說，新作品的木頭距今5000多年，創作時盡可能保存木頭原貌，「我刻木頭67年，這件最讓我感動，因為是跟黃帝同一輩的木頭。

蘇貞昌致詞表示，20年前朱銘大師要在這裡設立美術館，當時他擔任台北縣長，縣府團隊與朱銘美術館克服法令困難，走過篳路藍縷才讓美術館能成立，一路走到今天一轉眼已經20年，祝福朱銘美術館能有更多的20年，而且越來越精彩。

甫獲第10屆總統文化獎肯定，今年已82歲的朱銘說，新作的木頭距今5000多年，創作時盡可能保存木頭原貌。朱銘說，我刻木頭67年，這件最讓我感動，因為是跟黃帝同一輩的木頭。

朱銘美術館今晚有四喜，除了20周年館慶，朱銘新作「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」特展開幕，再加上中華文化總會甫公布朱銘為第十屆「總統文化獎」獲獎人、新北市政府日前通過朱銘美術館設立登記申請，也在今晚進行設立登記授證儀式。

美術館創辦人朱銘以埋藏距今5千多年的珍貴「古茄苳沉木」 創作〈太極系列－太極拱門〉新作，捐贈美術館作為20歲生日禮物。這是朱銘睽違十餘年的 《太極系列》大型作品。

朱銘為保留古沉木蒼勁古樸的美感與外觀特色，以〈太極拱門〉為主題來進行創作，僅做出較少限度的切割雕鑿，挖空木材中下方，形成拱門的造形，再於表面稍加修飾，突顯樹體原有的古貌，同時呈現古沉木奇偉粗獷的外形與質感，和〈太極拱門〉所強調對招中氣韻連結的勁道與生命力。

今晚還有另一重頭戲，就是林懷民與朱銘的大擁抱的互動，兩人在晚會上風趣的對話，讓現場氣氛達到高潮，朱銘說，當年林懷民指他辦美術館是瘋子，朱銘笑著說，其實林懷民也是不正常，一個瘋子、一個不正常，才成就美術館及偉大的舞團出來。